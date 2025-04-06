Yayınlanma: 06.04.2025 - 13:45

Güncelleme: 06.04.2025 - 13:45

İstanbullular, İBB operasyonu kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle hayati risk taşıyan Mahir Polat'a destek için Müze Gazhane'de toplandı. Peki, Müze Gazhane nerede? Müze Gazhane'ye nasıl gidilir?

MÜZE GAZHANE NEREDE?

Müze Gazhane Hasanpaş, Kadıköy'dedir. İstanbul'un Anadolu yakasına gaz tedariki için Kadıköy'de 1892'de inşa edilmiş olan gazhane günümüzde kültür merkezi olarak kullanılan bir yapıdır.

MÜZE GAZHANE'YE NASIL GİDİLİR?

Metro: Kadıköy-Tavşantepe metro hattıyla Acıbadem durağında,

Marmaray: Marmaray ile Söğütlüçeşme durağında indikten sonra yaklaşık 5 dakika sürecek bir yürüyüşle Müze Gazhane’ye ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Kadıköy rıhtımdan hareket eden 8A No.’lu otobüs hattıyla Hasanpaşa durağında,

Metrobüs: Metrobüs ile Söğütlüçeşme durağında indikten sonra yaklaşık 5 dakika sürecek bir yürüyüşle Müze Gazhane’ye ulaşabilirsiniz.