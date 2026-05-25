Noterlerin arife günü ve Kurban Bayramı süresince nasıl çalıştığı, resmi işlemleri olanlar için her yıl önem kazanıyor. Peki, 26 Mayıs 2026 Arefe günü noterler açık mı? Kurban Bayramı’nda Noterler çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

2026 Kurban Bayramı arefe gününde noterler tamamen kapalı olmayacak. Resmi uygulamaya göre yarım gün tatil kapsamında olan arefede noterler sabah saatlerinde hizmet vermeye devam ederken, öğleden sonra işlemler durdurulacak.

KURBAN BAYRAMI’NDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı’nın resmi tatil günleri olan 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi tarihlerinde noterler kapalı olacak. Bu süreçte noterliklerde fiziki olarak herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek.