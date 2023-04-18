Müziği bıraktığını söylemişti... Teoman'dan hayranlarını sevindiren haber!
Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Teoman, Harbiye'de konser verdi. Bir dönem müziği bıraktığı haberleri ile gündeme gelen Teoman, yeni bir albüm çıkaracağının müjdesini verdi.
Ünlü rockçı Teoman, Harbiye'de verdiği konser esnasında hayranlarına yeni bir albüm çıkaracağı müjdesini verdi. Teoman, cover albüm çıkaracağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından da açıklama yapan ünlü şarkıcı şu paylaşımda bulundu:
"Temmuz ayında bir 'cover' albüm çıkaracağım. Albümün adı, 'Aşık Bir Adam'. Albümde yer alan, Murathan Mungan sözleriyle, Sunay Özgür müziğiyle, Müslüm Baba şarkısı 'Nilüfer'i ilk kez bu konserimde söylemişim oldum. Bu albümü hepsi birbirinden güzel, başka arkadaşlarımın yazdığı 6 şarkıyla beraber Temmuz ayında dinleyebilirsiniz."
Temmuz ayında bir “cover” albüm çıkaracağım. Adı; “Aşık Bir Adam”.— Teoman (@TeomanCom) April 17, 2023
İçinde yer alan, Murathan Mungan sözleriyle, Sunay Özgür müziğiyle, Müslüm Baba şarkısı “Nilüfer”i ilk kez 15 Nisan konserimde söyledim. pic.twitter.com/aI2anPxXuy
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