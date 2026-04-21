Müzikalde gerginlik: Müjdat Gezen fenalaştı

Usta sanatçı ve Cumhuriyet yazarı Müjdat Gezen, bu akşam sahnelenen Gırgıriye Müzikali'nde gerginlik çıkınca fenalaştı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, söz konusu gerginlik seyirciler ile organizasyon arasında çıktı.

Gazeteci Uğur Dündar ise yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız."

pic.twitter.com/65yUSeolFV — Uğur Dündar (@ugurdundarTV) April 21, 2026

Uğur Dündar, bu gece müzikali seyredemeyen izleyeciler için 24 Nisan'da bir özel gösterim yapılacağını bildirdi.

"MÜJDAT GEZEN ORGANİZATÖRE DE ATEŞ PÜSKÜRDÜ"

Müzikali izlemek için İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda bulunan gazeteci Alişer Delek olayı aktardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Delek, şunları aktardı:

"Gırgıriye oyunu için İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’na geldik.

İzdiham var. Ama organizasyon da sorunlu.

Organizasyon beceriksizliğinden seyirciler arasında tartışma çıktı. Müjdat Gezen sahnede seyirciden özürler dileyerek, organizatöre de ateş püskürdü.

Sorun çözülemeyince oyunu iptal edeceğini, paraların iade edileceğini mağdur izleyicilere ücretsiz yeni oyun teklifini anlattı.

Ama olmadı… Sahneden son yapılan açıklamada Müjdat Gezen’in olaylar yüzünden rahatsızlandığı ve oyunu bu akşam oynayamayacağı açıklandı."

pic.twitter.com/7WeOCaUeFN — Alişer Delek (@AliserDelek) April 21, 2026

TİYATRO EKİBİNDEN AÇIKLAMA: 'BİR İZLEYİCİNİN SAHNEYE ÇIKARAK DOĞRUDAN MÜNAKAŞAYA GİRMESİ...'

Gırgıriye Tiyatro Ekibi söz konusu olayların ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"21 Nisan saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur.

Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu müdahalenin niteliği ve zamanlaması, organizasyon sürecinde yaşanan aksaklığın ötesinde bir provokasyon ihtimalini de gündeme getirmiştir. Konuya ilişkin gerekli değerlendirmeler yapılmakta olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Tiyatro sahnesi, sanatçı ile seyirci arasında karşılıklı saygı ve güven temelinde varlığını sürdüren özel bir alandır.

Bu sınırların ihlal edilmesi yalnızca sahnedeki akışı değil, salondaki tüm seyircilerimizin deneyimini de olumsuz etkilemiştir. Başta o akşam bizlerle birlikte olan kıymetli seyircilerimiz olmak üzere tüm izleyicilerimizden özür diler; oyunun yeni tarihine ilişkin bilgilendirmenin en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını saygıyla bildiririz. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Gırgıriye Tiyatro Ekibi"