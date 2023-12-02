Nagihan Karadere'ye tehdit: KADES'e başvurdu

Milli atlet Nagihan Karadere şimdilerde sosyal medya sayfasından sık sık Survivor yarışmasına hazırlandığı anları paylaşıyor. Son olarak Karadere aldığı tehdit sonrası KADES'e başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 15:41
Nagihan Karadere'ye tehdit: KADES'e başvurdu
Abone Ol google-news

Milli atlet Nagihan Karadere Survivor 2016, Survivor 2018, Survivor Exxen Cup ve Survivor 2022 All Star yarışmalarında ter akıtarak milyonlarca kitleye ulaştı.

Survivor 2022 yarışmasının ardından işletmeciliğe soyunan Nagihan Karadere, şimdilerde Survivor All Star 2024 öncesi sıkı bir antrenman yapıyor. 

Sık sık soluğu spor salonuna giden Nagihan Karadere şimdi ise aldığı tehdit sonrası KADES uygulamasının görüntüsünü paylaşarak tehditlere boyun eğmediğini belirtti. 

"GELECEĞİN VARSA GÖRECEĞİN DE VAR"

Çevresinde bulunan bir yakını tarafından ölüm tehdidi aldığı öğrenilen Nagihan Karadere paylaşımına şu ifadeleri düştü: 

“Muz cumhuriyetinde yaşamıyoruz. Geleceğin varsa göreceğin de var. Yok öyle yağma… Eceline susayan köpek camii duvarına işermiş… Hadi bakalım bekliyorum!!! Elinden geleni de ardına koyma aç köpek!" 


Nagihan Karadere

İlgili Haberler

Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 yarışmacısı Nagihan Karadere kanseri yendi mi?

Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 yarışmacısı Nagihan Karadere kanseri yendi mi?
4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın 'Meydan senin' sözüne yanıt

4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın 'Meydan senin' sözüne yanıt
Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken... Acun Ilıcalı Survivor 2024 All Star'ın 4. yarışmacısını açıkladı!

Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken... Acun Ilıcalı Survivor 2024 All Star'ın 4. yarışmacısını açıkladı!

En Çok Okunan Haberler