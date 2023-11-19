Napolyon’un şapkası açık artırmayla satılacak

Yayınlanma: 19.11.2023 - 16:56

Güncelleme: 19.11.2023 - 16:56

Eski Fransa İmparatoru Napolyon tarafından giyilen ve 1810 yılından olduğu ifade edilen siyah şapka, Fransa’nın başkenti Paris’in güneyindeki Fontainebleau kasabasında bugün açık artırmayla satışa sunulacak.

Osenat müzayede evinden yapılan açıklamada, “Osenat, İmparator I. Napolyon tarafından giyilen bir şapkayı 19 Kasım'da Fontainebleau'da açık arttırmaya sunmaktan gurur duyuyor” denildi.

Fransız medyası, şapkanın 600 ila 800 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulmasının beklendiğini duyurdu.

Satışa sunulan koleksiyonda ayrıca Napolyon tarafından giyilen gömlek ve eldivenlerin de yer alacağı ifade edildi.