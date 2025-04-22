NASA Mars'ta sıradışı bir kaya keşfetti: Gezegen dışından gelmiş olabilir

Yayınlanma: 22.04.2025 - 22:37

Güncelleme: 22.04.2025 - 22:37

NASA’nın Perseverance aracı, Mars yüzeyinde sürdürdüğü keşif çalışmaları sırasında alışılmadık bir kaya formasyonu ile karşılaştı. “Kafatası Tepesi” (Skull Hill) adı verilen bu kaya, çevresindeki açık renkli kayaçlardan koyu rengi ve köşeli yapısıyla ayrılıyor. Bilim insanları, bu ilginç yapının kökenini ve Mars yüzeyinde nasıl bulunduğunu çözmeye çalışıyor.

"KAFATASI TEPESİ" MARS YÜZEYİNDE TEPKİ ÇEKTİ

NASA’nın Perseverance keşif aracı, geçtiğimiz hafta Jezero Krateri'nin kenarında, “Witch Hazel Tepesi” olarak adlandırılan bölgede batıya doğru iniş yaparken, çevreden belirgin şekilde ayrılan bir kaya ile karşılaştı. Araç, yörüngeden gözlemlenen açık ve koyu renkli bantların kesişim noktasına yönlendirildi ve burada çevreyle uyumsuz "yüzer kayalar" (float rocks) tespit edildi.

Bu yüzer kayalar, bulundukları yerle uyumsuz yapıda oldukları için, başka yerlerden taşınarak bölgeye gelmiş olabilecekleri düşünülüyor. “Kafatası Tepesi” adı verilen kaya ise, koyu tonları, köşeli yüzeyi ve üzerinde görülen çukurlarla diğerlerinden daha fazla dikkat çekiyor.

METEOR MU, VOLKANİK KAYAÇ MI?

Purdue Üniversitesi doktora öğrencisi Margaret Deahn, NASA blogunda yaptığı açıklamada, kayanın çevredeki açık renkli kayaçlardan keskin bir şekilde ayrıldığını ve yüzeyinde bazı küçük çukurların bulunduğunu belirtti. Deahn ayrıca, dikkatli bakıldığında, kayanın çevresindeki regolit içinde küçük kürecikler (spherules) bile görülebileceğini ifade etti.

Bilim insanları, kayanın Mars yüzeyine düşen bir gök taşı olabileceğini değerlendiriyor. Curiosity aracı tarafından Gale Krateri’nde bulunan gök taşları ile benzer görünümler taşıdığı belirtiliyor. Ancak, Witch Hazel Tepesi'ndeki yakın çevrede yapılan analizler, kayaların meteoritik bir kökene sahip olmadığını gösteriyor.

Alternatif bir senaryoya göre, “Kafatası Tepesi” adlı kaya, yakındaki bir çıkıntıdan aşınarak kopmuş bir magmatik kayaç ya da bir çarpma kraterinden fırlamış olabilir. Deahn, Dünya ve Mars’ta demir ve magnezyumun, magma ya da lavın soğuması sonucu oluşan koyu renkli minerallerde (olivin, piroksen, amfibol, biyotit gibi) bulunduğunu hatırlattı.