Nazan Öncel ameliyat oldu

Yayınlanma: 08.12.2024 - 18:17

Güncelleme: 08.12.2024 - 18:17

Ünlü sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öncel, "Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş. Ani bir göz ameliyatı varmış planında meğer. Affet bizi Bursa" ifadelerini kullandı.

68 yaşındaki şarkıcı, dünkü Bursa konserini iptal etmişti.