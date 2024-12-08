Nazan Öncel ameliyat oldu
Sanatçı Nazan Öncel, göz ameliyatı olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından ameliyat olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öncel, "Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş. Ani bir göz ameliyatı varmış planında meğer. Affet bizi Bursa" ifadelerini kullandı.
68 yaşındaki şarkıcı, dünkü Bursa konserini iptal etmişti.
Etiketler: #Nazan Öncel #ameliyat
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