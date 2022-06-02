Nazan Öncel: "Fahişelik mertebesine ne zaman erişiriz, bekleyelim görelim"

02 Haziran 2022 Perşembe, 19:38

Sanatçı Nazan Öncel, Gezi eylemcilerine "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük" sözleriyle hakaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 9'uncu yıl dönümü anılan Gezi eylemlerine ilişkin "Tarihimize Gezi olayları adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin 9’uncu yılındayız. Düşünün Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük, bunlar için ulu mabed nedir, ne değildir, öyle bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın tepki çeken sözlerine ilişkin çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu.

"FAHİŞELİK MERTEBESİNE NE ZAMAN ERİŞİRİZ, BEKLEYELİM GÖRELİM"



Nazan Öncel, sosyal medya hesabından söz konusu açıklamaya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Öncel, "Sokak Kızı olalı 50 sene, sürtük olalı bir gün oluyor, fahişelik mertebesine ne zaman erişiriz bekleyelim görelim. #sürtük” ifadelerini kullandı.