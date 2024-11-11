Tezgahlarda kış zammı: Domates ve biber fiyatları cep yakıyor!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 15:20

Güncelleme: 11.11.2024 - 15:20

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de netleşti. Geçtiğimiz ay patates hariç taze sebzeler en çok zamlanan ürün grubu olarak öne çıktı.

İstanbul Yenibosna’daki sebze ve meyve halinde fiyatı en çok yükselen ürünlerin başında domates ve biber geliyor. Geçen aya göre domates ve biber fiyatlarında yüzde 20 oranında artış yaşandı.

SERA ÜRÜNLERİNİN TEK BÖLGEDEN GELMESİ FİYATLARI YÜKSELTTİ

Hal esnafı, soğuyan havalar ve sera ürünlerinin kış sezonunda tek bir bölgeden gelmesinin fiyatları artırdığını belirtti. Talebin de yükselmesiyle birlikte kış sezonunda fiyatların düşmeyeceği öngörülüyor.

HALDEKİ SEBZE FİYATLARI

Halde domatesin kilogram fiyatı 55-60 lira, biberin fiyatı ise 65-70 lira arasında değişiyor. Beyaz lahana 25 lira, kırmızı lahana 40 lira, salatalık 45-50 liradan satılıyor. Limonun fiyatı 15-20 lira civarında seyrediyor. Kıvırcık 35 liradan, maydanoz ve dereotu ise 10 liradan satılmakta.

"DOMATES VE BİBER FİYATLARI YÜZDE 20 ARTTI"

Hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, tüm ürünlerin sera kaynaklı olduğunu belirterek, "Sebzeler şu anda sadece Akdeniz bölgesinden geliyor, bu yüzden fiyatlar yükseldi. Artan maliyetler, ambalaj ve işçilik fiyatlarındaki artış da bu durumu etkiledi. Domates, biber, lahana gibi ürünlerde fiyat artışı yaşanıyor. Kış boyunca fiyatların bu seviyede devam etmesi bekleniyor" dedi.