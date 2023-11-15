Nebahat Çehre inşaat firmasının teklifini reddetti: Nedeni dikkat çekti
Nebahat Çehre, kendisine bir inşaat firmasından gelen 10 milyon + 1 daire teklifini kabul etmedi. Çehre nedenini "En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil" sözleriyle açıkladı.
Usta oyuncu Nebahat Çehre'ye bir inşaat firması, 2024'te satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olması için teklif gönderdi.
Posta'da yer alan habere göre 79 yaşındaki oyuncu, kendisine yapılan 10 milyon TL + siteden bir daire teklifini reddetti.
Çehre, "En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil" dedi.
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