Nehir Erdoğan ve Serkan Ercan ile Cihangir’de el ele görüntülendi. Peki, Nehir Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Nehir Erdoğan filmleri ve dizileri

NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

Nehir Erdoğan 16 Haziran 1980 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne girdi ve burayı bitirdi. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü okudu. Erdoğan kısa bir süre için ABD'de yaşamış, daha sonra Yabancı Damat dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştür. Bugüne kadar çeşitli televizyon kanallarında oyunculuk ve sunuculuk yapmış; filmlerde rol almıştır. 2008 yılında, Seyfi Dursunoğlu, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki gibi isimlerin jüri koltuğunda bulunduğu Popstar Türkiye programının sunuculuğunu Osmantan Erkır ile birlikte gerçekleştirmiştir.

NEHİR ERDOĞAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

SİNEMA FİLMLERİ

Meleğin Sırları

Okul

Hababam Sınıfı Merhaba

Taamüden Cinayet

TV DİZİLERİ

Koçum Benim

Estağfurullah Yokuşu

Yabancı Damat

Tatlı Bela Fadime

Ay Işığı

Aşk Bir Hayal

Son

Reaksiyon

NEHİR ERDOĞAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, önceki akşam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Oyuncu Serkan Ercan ile el ele Cihangir sokaklarında dolaşırken görülen Erdoğan, kameralara gülümseyerek karşılık verdi.