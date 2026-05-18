Nehir Erdoğan ve Serkan Ercan ile Cihangir’de el ele görüntülendi. Peki, Serkan Ercan kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Ercan filmleri ve dizileri
SERKAN ERCAN KİMDİR?
Serkan Ercan 13 Eylül 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculukla lise yıllarında tanıştı. Haldun Taner'in Ayışığında Şamata adlı oyunuyla ilk sahne deneyimini yaşadı. Lisenin son yılında “beden, metin ve tiyatro” üzerine yapılan çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında “sahne ve diksiyon” dersleri de alacağı Pera Güzel Sanatlar'a kaydoldu. Henüz bu okulun ikinci yılındayken, girdiği konservatuvar sınavını kazandı ve 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Sinemaya 2001 yılında Şellale filmiyle başladı. 2008'de rol aldığı Gölge filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2010 yılında oynadığı Gişe Memuru filmindeki rolüyle de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. İz TV'de "Gidiş Dönüş" programını yapmaktadır.
SERKAN ERCAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Filmler
Oyuncunun sinema kariyeri 2001 yılında “Şellale” ile başlamıştır. Ardından birçok önemli yapımda rol almıştır:
2001 - Şellale
2002 - Sır Çocukları
2005 - Anlat İstanbul
2006 - Peri Tozu
2008 - Gölge
2010 - Gişe Memuru
2012 - Açlığa Doymak
2012 - Çanakkale 1915
2013 - Yozgat Blues
2013 - Özür Dilerim
2016 - Tarla
2016 - İmkânsız Olasılık
2016 - Bünyamin
2017 - Eksi Bir
2017 - Anons
2018 - Bizim İçin Şampiyon
2019 - Ölü Yatırım
2021 - 15/07 Şafak Vakti
2022 - Düş Peşine
2022 - Hara
2023 - Gün Batımına Birkaç Gün Kala
2024 - Ölü Mevsim
Özellikle “Gişe Memuru” filmindeki performansı ile büyük beğeni toplayarak ödüllere layık görülmüştür.
Diziler
Televizyon projelerinde de aktif olan oyuncu birçok farklı karaktere hayat vermiştir:
1998 - Kaygısızlar
1999 - Çatısız Kadınlar
2000 - Yılan Hikâyesi
2002 - Azad
2003 - Bir İstanbul Masalı
2007 - Eşref Saati
2010 - Halil İbrahim Sofrası
2011 - Yalancı Bahar
2012 - Şubat
2015 - Serçe Sarayı
2018 - Mehmetçik Kutlu Zafer
2019 - Bir Aile Hikayesi
2020 - Ya İstiklal Ya Ölüm
2020 - Hekimoğlu
2021 - İlk ve Son
2023 - Ateş Kuşları
2024 - Kod Adı Kırlangıç
2024 - Gassal
2025 - Cihangir Cumhuriyeti