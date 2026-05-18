Nehir Erdoğan ve Serkan Ercan ile Cihangir’de el ele görüntülendi. Peki, Serkan Ercan kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Ercan filmleri ve dizileri

SERKAN ERCAN KİMDİR?

Serkan Ercan 13 Eylül 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculukla lise yıllarında tanıştı. Haldun Taner'in Ayışığında Şamata adlı oyunuyla ilk sahne deneyimini yaşadı. Lisenin son yılında “beden, metin ve tiyatro” üzerine yapılan çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında “sahne ve diksiyon” dersleri de alacağı Pera Güzel Sanatlar'a kaydoldu. Henüz bu okulun ikinci yılındayken, girdiği konservatuvar sınavını kazandı ve 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Sinemaya 2001 yılında Şellale filmiyle başladı. 2008'de rol aldığı Gölge filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, 2010 yılında oynadığı Gişe Memuru filmindeki rolüyle de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. İz TV'de "Gidiş Dönüş" programını yapmaktadır.

SERKAN ERCAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Filmler

Oyuncunun sinema kariyeri 2001 yılında “Şellale” ile başlamıştır. Ardından birçok önemli yapımda rol almıştır:

2001 - Şellale

2002 - Sır Çocukları

2005 - Anlat İstanbul

2006 - Peri Tozu

2008 - Gölge

2010 - Gişe Memuru

2012 - Açlığa Doymak

2012 - Çanakkale 1915

2013 - Yozgat Blues

2013 - Özür Dilerim

2016 - Tarla

2016 - İmkânsız Olasılık

2016 - Bünyamin

2017 - Eksi Bir

2017 - Anons

2018 - Bizim İçin Şampiyon

2019 - Ölü Yatırım

2021 - 15/07 Şafak Vakti

2022 - Düş Peşine

2022 - Hara

2023 - Gün Batımına Birkaç Gün Kala

2024 - Ölü Mevsim

Özellikle “Gişe Memuru” filmindeki performansı ile büyük beğeni toplayarak ödüllere layık görülmüştür.

Diziler

Televizyon projelerinde de aktif olan oyuncu birçok farklı karaktere hayat vermiştir:

1998 - Kaygısızlar

1999 - Çatısız Kadınlar

2000 - Yılan Hikâyesi

2002 - Azad

2003 - Bir İstanbul Masalı

2007 - Eşref Saati

2010 - Halil İbrahim Sofrası

2011 - Yalancı Bahar

2012 - Şubat

2015 - Serçe Sarayı

2018 - Mehmetçik Kutlu Zafer

2019 - Bir Aile Hikayesi

2020 - Ya İstiklal Ya Ölüm

2020 - Hekimoğlu

2021 - İlk ve Son

2023 - Ateş Kuşları

2024 - Kod Adı Kırlangıç

2024 - Gassal

2025 - Cihangir Cumhuriyeti