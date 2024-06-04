Nehre mıknatıs atan çiftten sıra dışı keşif: '3,25 milyon TL' değerinde!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 15:43

Güncelleme: 04.06.2024 - 15:44

ABD'nin New York kentinden James Kane ve Barbie Agostini'nin, 31 Mayıs Cuma günü kentteki bir parktan nehre fırlattıkları dev mıknatıs inanılmaz bir keşifle geri döndü.

Çift, basına demeçlerinde, pandemi sırasında edindikleri bu rastgele hobi sayesinde bu denli ilginç keşifler yapabileceklerini akıllarının ucundan dahi geçirmediklerini söyledi.

Üstelik tek yapmaları gereken, sağlam bir ip ya da bir halatın ucuna güçlü bir mıknatıs takarak rastgele suya fırlatmaktı.

James ve Barbie'nin nehre fırlattıkları mıknatıs içi para dolu 'gizemli bir kasaya' denk gelmişti. Kasadan çıkan tutarın yaklaşık 100 bin dolar (3,25 milyon TL) olduğu bildirildi.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE ZARAR GÖRMÜŞ..."

James NY1'e demecinde, "Daha önce de pek çok kasa bulduk, bu sadece bir mıknatıs avcısının yapabileceği bir şey. Kasayı çıkardık ve içinde iki yığın dolusu yüzlüğe rastladık, büyük yığınlar..." dedi.

"Gözlerime inanamadım," diyen Barbie, "Ne yazık ki paranın sudan dolayı büyük ölçüde zarar gördüğünü" de sözlerine ekledi.

Keşfin ardından New York Polis Departmanı'na (NYPD) haber veren çift, polisin parayla ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlamadığını söyledi.

NEHİRDEN ÇIKAN 'SAMURAY KILICI...'

Olay, Glasgow Magnet grubundan Mark McGeachin ve oğlu James'in geçen ay bir dizi tuhaf nesne bulmasının ardından geldi. Bulunan eşyalar arasında palalar, baltalar ve hatta bir adet samuray kılıcının da olduğu söylendi.

Mark, Mirror'a demecinde, "Grubu 2019 yılında kurdum ve James o zamanlar sadece altı yaşındaydı. Kısa bir süre sonra, Edinburgh'daki Sighthill yakınlarındaki Union Kanalı'nı tararken sudan devasa bir samuray kılıcı çıkardı" dedi.

Grubun kurucusu, yılda yaklaşık 100 parça bulduklarını iddia etti.

YILBAŞINDAN BU YANA YEDİ SİLAH

Mark, sözlerine şöyle devam etti:

"2024'ün başından bu yana polise yedi silah teslim ettik. Bu tarz nesneleri bulduğumuzda hemen 999'u arıyoruz.

"Bir keresinde Maryhill'de bir pala, bir kar maskesi ve bir çift eldiven bulduktan sonra hepsini bir torbaya koyup seloteyp ile birbirine bantladıktan sonra polise haber verdik. Bu silahlar bulunmadan önce hangi olaylarda kullanılmış oldukları düşünülünce insanın aklı karışıyor."

"Bu nesneler potansiyel olarak bir cinayeti çözebilir veya bir olayın aydınlanmasına yardımcı olabilir..."