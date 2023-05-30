Pınar Deniz'e gösterdiği tepkiyle dikkat çeken İpek Çiçek kimdir, nereli, kaç yaşında? İpek Çiçek hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Pınar Deniz, başrolünde yer aldığı yeni dizisi Aktris'in galasında röportaj verirken rol arkadaşı, İpek Çiçek'in verdiği tepkiler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri izleyenler İpek Çiçek hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İpek Çiçek'in kim olduğu, nereli olduğu, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, İpek Çiçek kimdir, nereli, kaç yaşında? İpek Çiçek hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Pınar Deniz'in 31 Mayıs'ta Disney Plus'ta yayınlanacak olan yeni dizisi Aktris'in galasında yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çeken İpek Çiçek'in kim olduğu merak ediliyor. Aile dizisinde Aslan'ın kardeşi Ceylan'ı canlandıran İpek Çiçek'in neden böyle bir tepki verdiği araştırılıyor. Peki, İpek Çiçek kimdir, nereli, kaç yaşında? İpek Çiçek hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte ayrıntılar...
İPEK ÇİÇEK KİMDİR?
İpek Çiçek, 26 Mart 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Beyti Engin'den oyunculuk eğitimleri alan Çiçek, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünde eğitimini sürdürüyor.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı Aile dizisinde Ceylan karakterini canlandıran İpek Çiçek daha önce Dört Köşe, Elimi Bırakma, Mucize Doktor, Gençliğim Eyvah, Çocukluk gibi dizilerde oynamıştı.
Ekran severler tarafından özellikle rol aldığı Elimi Bırakma ve Mucize Doktor isimli diziler ile tanınmıştır. 2020 yılında ise Atv ekranlarında yayınlanan Gençliğim Eyvah isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Ayşe karakterini canlandıracağı açıklanmıştır.
İPEK ÇİÇEK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
- Dört Köşe
- Elimi Bırakma (Ceyda)
- Mucize Doktor (Kübra)
- Gençliğim Eyvah (Ayşe)
- Çocukluk
- Aile (Ceylan)
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