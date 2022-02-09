Neşet Ertaş filmine mahkemeden tedbir
Mahkeme yapımcı Mustafa Uslu'nun çekimlerine devam ettiği Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan filmin yayınlanması konusunda tedbir kararı koydu.
Yapımcı ve yönetmen Mustafa Uslu, “Bozkırın Tezenesi” olarak tanınan halk ozanı, Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden 2012 yılında yaşamını yitiren Neşet Ertaş’ın hayatını konu ederek “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin çekimlerine başladı. Mustafa Uslu, filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan Erol Parlak'ın Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan kitabından yola çıkarak çekeceğini açıklamıştı.
DAVA AÇTI
Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, çekimleri devam eden film için Neşet Ertaş'ın telif haklarını elinde bulundurduğu belirten Kalan Müzik İstanbul Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesine başvurarak filmde sanatçının eserlerinin kullanılmaması için dava açtı. Kalan Müzik dava dilekçesinde, Ertaş'ın hayatını anlatan filmde sanatçının müzik eserlerinin kullanılmasını istemediğini belirterek tedbir kararı istedi.
Mustafa Uslu ve yapım şirketi ise mahkemeye tedbir kararı konusunda itirazda bulundu.
TEDBİR KARARI VERİLDİ
İstanbul Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesinde dün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Ertaş'ın eserlerinin kullanılacağı filme tedbir kararı verdi. Mahkemenin kararını değerlendiren ünlü yönetmen ve yapımcı Mustafa Uslu, “Doğmamış bir esere bunu çekmeyin demek sansüre girer.
Karara itiraz ederek üst mahkemeye taşıdık” dedi. Uslu, “Pir Sultan Abdal'ın bir sözü vardır; ‘Dönecek varsa dönsün. Ben dönmem yolumdan.' Çekimlerimize devam ediyoruz ve çekimlerimizi engelleyecek bir güç varsa gelsin engellesin. Aile ile aramızda sorun yok” dedi.
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