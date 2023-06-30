Nesrin Cavadzade'nin 'Uraz Kaygılaroğlu' paylaşımı gündem oldu

Yayınlanma: 30.06.2023 - 12:20

Güncelleme: 30.06.2023 - 12:20

Son olarak FOX TV'de yayımlanan ve final yapan 'Yasak Elma' dizisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, 'Üç Kuruş' dizisindeki partneri Uraz Kaygılaroğlu'nun 36'ncı yaş gününü bir gün önceden kutladı.

Cavadzade'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

"SENENİN EN MUTLU GÜNÜ"

Cavadzade, paylaşımlarının altına şu notu düştü:

"Urazcığım, yarın bayram her yer kapalı olur, doğum gününü bugünden kutlamak istedim… Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi. (Son kare farklılıklarımıza rağmen nasıl da ortak dil bulabildiğimize dair...)"

Kaygılaroğlu da Cavadzade’nin paylaşımlarına “Seni seviyorum Nesrin” yorumunu attı.



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Sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Cavadzade, Instagram hesabından bir paylaşım daha yaparak, "Haters gonna hate" (Kıskananlar çatlasın) yazdı.