Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu 'Aktris'ten ilk fragman

Disney Plus'ın başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı yeni orijinal dizisi 'Aktris'ten ilk tanıtım yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:31
Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu 'Aktris'ten ilk fragman
Abone Ol google-news

Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu ve Disney Plus'ta yayınlanacak olan 'Aktris' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizi, 31 Mayıs’ta Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde Disney Plus'ta yayına girecek. 

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı.

Gerilim-suç-mizah türündeki ‘Aktris’in oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi isimler rol alıyor. 


disney Pınar Deniz Uraz Kaygılaroğlu Aktris

İlgili Haberler

Kurtlar Vadisi'nin Disney Plus'ta yayınlanacağı iddiası

Kurtlar Vadisi'nin Disney Plus'ta yayınlanacağı iddiası
Walt Disney 7 bin çalışanını işten çıkaracak

Walt Disney 7 bin çalışanını işten çıkaracak
Disney Türkiye'den 'deprem' paylaşımı

Disney Türkiye'den 'deprem' paylaşımı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler