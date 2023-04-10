Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu 'Aktris'ten ilk fragman

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:31

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 12:31

Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde olduğu ve Disney Plus'ta yayınlanacak olan 'Aktris' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizi, 31 Mayıs’ta Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde Disney Plus'ta yayına girecek.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme aldı.

Gerilim-suç-mizah türündeki ‘Aktris’in oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi isimler rol alıyor.