Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu
Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix, yeni içerikleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Geçen hafta boyunca (31 Ocak-6 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "All of us Are Dead" dizisi, film kategorisinde ise "Tom Rider", en dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.
Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.
Son olarak, Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.
31 Ocak-6 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şu şekilde:
NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM
1.All of Us are Dead (1. Sezon)
2.In From the Cold (1. Sezon)
3.The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window (1. Sezon)
4.Dark Desire (2. Sezon)
5.Feria: En Karanlık Işık (2. Sezon)
6.Archive 81
7.Dark Desire (1. Sezon)
8.Ben Georgina
9.Raising Dion
10.The Witcher (2. Sezon)
NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM
1.Tomb Raider
2.Muhteşem Yedili
3.Tinder Avcısı
4.Senden Önce Ben
5.Babamın Kemanı
6.Through My Window
7.The Island
8.Home Team
9.My Best Friend Anne Frank
10.Red Notice
İlgili Haberler
- Netflix'in yeni yerli dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndan ilk fragman geldi
- Netflix’in yeni korku dizisi ‘Arşiv 81’, merak uyandırmayı başarıyor
- Netflix'in geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmleri açıklandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Samsunspor transfere doymadı!
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
- Rusya duyurdu: 30’dan fazla savaş gemisi Karadeniz'de
- Başkan taraftara hak verdi
- Son 12 saatte baş döndüren açıklamalar
- Sabaha kadar işkence etmişlerdi: Bu ilk değilmiş
- 'Elektrik doğalgaz fiyatları reel fiyatların altındadır'
- Türkiye bu işçiyi konuşuyor: Üstü kirli diye...
- İspanyol hoca en iyi takımı açıkladı
- 'Fiyat söylerken bile utanıyoruz artık'