Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu

12 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.

Son olarak, Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.

31 Ocak-6 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şu şekilde:

1.All of Us are Dead (1. Sezon)

2.In From the Cold (1. Sezon)

3.The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window (1. Sezon)

4.Dark Desire (2. Sezon)

5.Feria: En Karanlık Işık (2. Sezon)

6.Archive 81

7.Dark Desire (1. Sezon)

8.Ben Georgina

9.Raising Dion

10.The Witcher (2. Sezon)

NETFLİX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1.Tomb Raider

2.Muhteşem Yedili

3.Tinder Avcısı

4.Senden Önce Ben

5.Babamın Kemanı

6.Through My Window

7.The Island

8.Home Team

9.My Best Friend Anne Frank

10.Red Notice