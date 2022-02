Üçüncü sezonu bekleniyordu: Netflix o diziyi iptal etti

Dijital yayın platformu Netflix birçok dizi, film ve belgeseli bünyesinde barındırması nedeniyle dünyadaki en popüler platformlardan biri olmaya devam ediyor.

Bazen, sevilen ve merakla beklenen diziler bir anda sona eriyor ve devamı gelmiyor. Son olarak, Netflix’in sevilen bilim kurgu dizisi Another Life için de aynı şey yaşandı. Dizinin iki sezonun sonunda iptal edildiği ve üçüncü bir sezonunun olmayacağı açıklandı.

ShiftDelete'in haberine göre Another Life, ilk 2 sezonuyla izleyenleri ekranlara bağlamayı başarmıştı. Bir uzay macerası olan dizi, 25 Temmuz 2019‘da yayınlanmış ve ikinci sezonu için izleyicileri bekletmişti. Nihayetinde 14 Ekim 2021‘de yeni sezonu ile izleyicilerle buluşmuştu.

Dünya’ya hızla yaklaşan ve tanımlanamayan bir cismin ortaya çıkmasıyla başlayan ve kahramanların bu konudaki araştırmalarını konu alan dizinin kadrosunda Katee Sackhoff, Justin Chatwin, Samuel Anderson, Blu Hunt, A.J. Rivera, Jake Abel, Alex Ozerov, Alexander Eling, JayR Tinaco, Lina Renna, Selma Blair ve Elizabeth Ludlow gibi isimler yer alıyor.

Netflix, izleyicileri çok bekletmeden yeni sezon müjdesini veren bir platform olmasına karşın, aynı tutumu Another Life dizisinde göstermedi. Platform, hiçbir açıklama yapmayarak yapımın hayranlarını endişelendirdi.

Netflix, dizinin devamı hakkında sessizliğini halen korurken Sackhoff, bu sessizliği Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla bozarak Another Life için bir başka sezon daha çekilmeyeceğini açıkladı ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

I’d like to thank everyone single person who watched & supported Another Life on @netflix To our crew & cast thank you for always working so hard & being prepared. I wish we could do more seasons but sadly it’s just not in the cards ?? See you on the next adventure ?? Love Niko