Üçüncü sezonu bekleniyordu: Netflix o diziyi iptal etti

Çevrim için dizi ve film izleme platformu Netflix, 2 sezon yayınladığı sevilen bilim kurgu dizisi Another Life için üçüncü bir sezon yapmayacağını açıkladı. Şu ana kadar iki sezon yayınlanan ve bir uzay macerasını konu alan dizi, ilk kez 25 Temmuz 2019‘da yayınlanmıştı.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2022 Salı, 16:13
Üçüncü sezonu bekleniyordu: Netflix o diziyi iptal etti
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Dijital yayın platformu Netflix birçok dizi, film ve belgeseli bünyesinde barındırması nedeniyle dünyadaki en popüler platformlardan biri olmaya devam ediyor.

Bazen, sevilen ve merakla beklenen diziler bir anda sona eriyor ve devamı gelmiyor. Son olarak, Netflix’in sevilen bilim kurgu dizisi Another Life için de aynı şey yaşandı. Dizinin iki sezonun sonunda iptal edildiği ve üçüncü bir sezonunun olmayacağı açıklandı.

DİZİ İPTAL EDİLDİ

ShiftDelete'in haberine göre Another Life, ilk 2 sezonuyla izleyenleri ekranlara bağlamayı başarmıştı. Bir uzay macerası olan dizi, 25 Temmuz 2019‘da yayınlanmış ve ikinci sezonu için izleyicileri bekletmişti. Nihayetinde 14 Ekim 2021‘de yeni sezonu ile izleyicilerle buluşmuştu.

ANOTHER LIFE'IN KONUSU NE?

Dünya’ya hızla yaklaşan ve tanımlanamayan bir cismin ortaya çıkmasıyla başlayan ve kahramanların bu konudaki araştırmalarını konu alan dizinin kadrosunda Katee Sackhoff, Justin Chatwin, Samuel Anderson, Blu Hunt, A.J. Rivera, Jake Abel, Alex Ozerov, Alexander Eling, JayR Tinaco, Lina Renna, Selma Blair ve Elizabeth Ludlow gibi isimler yer alıyor.

Netflix, izleyicileri çok bekletmeden yeni sezon müjdesini veren bir platform olmasına karşın, aynı tutumu Another Life dizisinde göstermedi. Platform, hiçbir açıklama yapmayarak yapımın hayranlarını endişelendirdi.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Netflix, dizinin devamı hakkında sessizliğini halen korurken Sackhoff, bu sessizliği Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla bozarak Another Life için bir başka sezon daha çekilmeyeceğini açıkladı ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Oyuncu, daha önce Twitter’da Netflix’in hiçbir diziyi üçüncü sezona kadar götürmediği şeklindeki paylaşımlara haklı olduklarına yönelik bazı yanıtlar göndermişti. 


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