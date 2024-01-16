Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:38

Güncelleme: 16.01.2024 - 12:38

Netflix Türkiye eylül ayında en son yapılan zam sonrasında yeni bir zam daha yaptı. Yurttaşlar, Netflix'e ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Netflix abonelik ücretleri ne kadar oldu? Zamlı Netflix ücretleri ne kadar?

NETFLİX ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Netflix Türkiye, üyelik ücretlerine zam yaptı. En düşük paket 99 TL'den 119 TL'ye çıktı.

NETFLİX ABONELİK FİYATLARI 2024

Temel: 99 TL > 119 TL

Standart: 149 TL > 176 TL

Özel: 199 TL > 229 TL

NETFLİX ÜYELİK NASIL YAPILIR?

Netflix üyelik işlemleri platformun resmi inaternet sitesi üzerinde yer alan "Üye Ol" kısmına girerek gerçekleşiyor. Bu adımda seçilecek paketle birlikte kişisel bilgiler ve ödeme kısmına geçiliyor.

Online gerçekleşen sürecin ardından hemen yapımlar izlenmeye başlanıyor.