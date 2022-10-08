Netflix dizisi The Midnight Club, yalnızca tek bölümüyle Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi

08 Ekim 2022 Cumartesi, 15:42

Korku türündeki yeni dizi The Midnight Club, 7 Ekim'de dijital yayın platformu Netflix’te yayınlandı. Ölümcül hastalıklardan muzdarip gençlerin kaldığı gizemli bakımevi Brightcliffe’in hikâyesini anlatan yapım, platforma kısa süre içerisinde üst sıralara yükseldi.

WebTekno'nun haberine göre; kadrosunda pek de ünlü olmayan oyuncuların yer aldığı bu yeni korku dizisi, bir sahnesiyle enteresan bir konu başlığında Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

BİR BÖLÜMDE EN FAZLA 'JUMPSCARE'E SAHİP DİZİ REKORU KIRDI

Tepedeki Ev ve Gece Yarısı Ayini dizilerinin yapımcısı Mike Flanagan’in yeni dizisi The Midnight Club, Türkçede ‘zıplatacak kadar korkutan sahne’ olarak karşılığını verebileceğimiz ‘jumpscare’ sahneleriyle Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Midnight Club’ın bir bölümünde tam 21 adet sizi korkudan zıplatacak sahne bulunuyor. İşin asıl ironik yanı ise korku yapımlarıyla ün salmış Mike Flanagan’in jumpscare’lerden nefret etmesi. Kendisi bu sahneleri izlemekten nefret ediyormuş.

REKORLAR KİTABINA GİREN DİZİNİN BU REKORU NASIL KIRILDI?

Dizi yayınlanmadan bir gün önce New York Comic Con etkinlliğinde düzenlenen özel bir panele Guinness Dünya Rekoru hakemi Andrew Glass da katıldı. Salondaki izleyiciler takip edildi ve korkulan anlar bir bir kaydedilerek rekor teyit edildi.

THE MIDNIGHT CLUB KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Midnight Club, ölümcül hastalıkları olan gençleri ve kaldıkları bakımevinde anlatılan hastaların hikayesini konu ediniyor. Her gece yarısı toplanan gençler, korkunç maceralara atılıyor.

Dizi kadrosundaki oyuncular şu şekilde: