Netflix'in yeni dizisi 'DAHMER' rekora koşuyor
Netflix geçen günlerde 12-18 Eylül arası en çok izlenen dizileri paylaştı. Şimdi de bu haftanın Top10 listesini açıkladı. Listede, DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story öne çıkıyor.
Dijital yayın platformu Netflix, düzenli olarak haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların şeklinde 4 farklı popüler içerikler liste yayınlıyor. Bunların içerisinde bazen beklenmedik şekilde çok izlenenler oluyor.
Bunu en son Squid Game’de gördük. Şimdi ise yeni bir dizi gündemde. İşte Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen diziler listesi...
DAHMER: MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY REKORA KOŞUYOR
Netflix tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında 196 milyon 200 bin izlenme saatine sahip DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story bulunuyor. En yakın rakibine 4 kat fark atan bu dizi henüz beyaz perde ile buluşmasının üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen rekora doğru yürüyor.
ShiftDelete'in haberine göre; Squid Game veya diğer Netflix orijinal yapımlar gibi tüm zamanlar rekorlarını kırmayı başarıp başaramayacağı gelecek aylarda görülecek. Ancak ilk hafta performansı ile beklenmedik bir ivme yakaladığı söylenebilir.
Tablo: ShiftDelete
Listenin ikinci sırasında ise 60 milyon 970 bin izlenme saatiyle Fate: The Winx Saga‘nın 2. sezonu yer alıyor. Çocukluğumuzda bir çoğumuzun izlediği Winx Club çizgi film serisinin beyaz perdeye uyarlandığı bu yapım da ilk sezonunda çok başarılı olmamış olsa da 2. sezon ile yüksek izlenme sayılarına ulaştı.
Geçen 2 hafta boyunca ortalama 100 milyon izlenme saatiyle en çok izlenenler listesinin zirvesine adını yazdırmayı başaran Cobra Kai’nin 5. sezonu ise 3.lüğe kadar gerilemiş durumda. Hemen ardında ise İngiltere Kraliyet ailesini konu alan ve Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra yükselişe geçen The Crown bulunuyor.
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