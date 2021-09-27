Netflix'in çizgi roman uyarlaması 'Sandman'den ilk fragman geldi

27 Eylül 2021 Pazartesi, 12:36

Dijital yayın platformu Netflix'in Neil Gaiman’ın çok satan çizgi roman serisinden uyarladığı "The Sandman" dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Çalışmaları 2018’in sonlarında başlayan macera, 21. yüzyılda geçecek ama çizgi roman serisine sadık kalacak.

SERİSİ 10 KİTAPTAN OLUŞUYOR

İlk olarak 1988 yılında yayınlanmaya başlayan ve 10 kitaptan oluşan Sandman serisinin uyarlamasının oyuncu kadrosunda Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Charles Dance, Sanjeev Baskar, Asim Chaudhry, Boyd Holbrook, Kirby Howell-Babpiste, Mason-Alexander Park, Donna Preston, Razane Jammal, Joely Richardson, Niamh Walsh, David Thewlis, Kyo Ra, Patton Oswalt, Stephen Fry, Jenna Coleman ve Sandra James Young gibi isimler yer alıyor.

YAYIN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

İlk sezonu 10 bölümden oluşacak dizinin baş yapımcıları arasında Neil Gaiman, Allan Heinberg ve David S. Goyer bulunuyor. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil.