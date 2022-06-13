Netflix resmen duyurdu: Squid Game'in ikinci sezonu geliyor

13 Haziran 2022 Pazartesi, 09:27

Çevrim içi yayın platformu Netflix, yayımlandıktan kısa bir süre sonra etkisi tüm dünyaya yayılan Güney Kore dizisi Squid Game'in ikinci sezonunun yakında geleceğini açıkladı. Twitter üzerinden Squid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı Hwang Dong-hyuk imzasıyla bir duyuru paylaşıldı.

"2. SEZONA HAZIR OLUN"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Squid Game'in ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak 'Squid Game' sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı. 'Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.

Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız.

Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere!

Hwang Dong-hyuk, Squid Game'in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı."

'3. SEZON' GÖRÜŞMELERİ BİLE BAŞLAMIŞTI

Dizinin yeni sezonunun daha önce ancak 2024’ün sonunda çıkabileceği aktarılıyordu. Son açıklama ise yeni sezonun 2023 yılında gelebileceğini akıllara getiriyor.

LOG'un aktardığı habere göre; Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, geçen yılın sonunda daha önce dizinin 3. sezonu için dahi Netflix’le görüşmeye başladıklarını açıklamıştı. İlk sezonunu başarısı ardından seriyi hemen bitirmeyecek ve bu kendisi için maddi açıdan çok mantıklı olan Netflix, son dönemde ciddi şekilde abone kaybediyor ve bunu önlemek için hit içeriklerini platformda güncel tutmak istiyor.

SQUID GAME YARATICISINDAN YENİ FİLM

Bu arada geçen aylarda gündeme geldiği üzere Squid Game’in yaratıcısından bir film de geliyor. Hwang Dong-hyuk, İtalyan yazar Umberto Eco’nun bir romanından esinlenerek senaryosunu yazdığı “Yaşlıları Öldürme Kulübü” filmi için kolları sıvadığını duyurdu. Aktarıldığı kadarıyla bu film Squid Game’e oranla çok daha fazla oranda şiddet içerecek.