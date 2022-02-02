'Squid Game' kıyafeti giyen adam şehir merkezinde görüldü

02 Şubat 2022 Çarşamba, 14:38

Netflix’te yayınlanan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran Güney Koreli aksiyon dizisi Squid Game insanları etkilemeye devam ediyor.

Squid Game'den bir karakter gibi giyinmiş bir adam, Birleşik Krallık şehir merkezinde dolaşırken görüldü.

Adam, Coventry şehir merkezinin yanı sıra Cheylesmore ve Finham'da da görüldü.

CoventryLive'a göre adamı görenlerden biri, "Şehre doğru yürüyordu. Sadece yanından geçtim, sonra arabadan çıkarken bir fotoğraf çektim. Şehir merkezine doğru giderken, muhtemelen bir geyik avına falan gittiğini düşündüm" dedi.

Komik ya da güncel karakterler gibi giyinmek genellikle rastlanılan bir durum olsa da söz konusu kişinin yalnız olması ve farklı günlerde şehirde birkaç kez görülmesi endişe yarattı.