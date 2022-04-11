'Squid Game'in ikinci sezonundan ilk ayrıntılar geldi

11 Nisan 2022 Pazartesi, 17:16

Netflix'in popüler Güney Kore dizisi "Squid Game"in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, iki ana karakterin ikinci sezon için geri döneceğini açıkladı. Dizinin başrolündeki Seong Gi-hun karakterini canlandıran Lee Jung-jae ve oyunların gözetmeni Hwang In-ho karakterini canlandıran Lee Byung-hun’un ikinci sezonda yer alacakları kesinleşti.

GERİ DÖNÜYORLAR

Deadline'da yer alan habere göre; , dizinin yaratıcısı, yönetmeni ve yazarı Hwang Dong-hyuk ve oyuncu Park Hae-soo, dizinin ikinci sezonunda izleyicileri nelerin bekleyebileceğini tartışmak için Peter White'ın sunduğu programa katıldı.

Dong Hyung, "Seong Gi-hun kesinlikle. O geri dönecek, Frontman'in de geri döneceğine inanıyorum" dedi. Dong-hyuk ayrıca, ilk sezonda ölen bazı karakterleri de “olası ikiz kardeşlerini devreye sokarak” yeniden diziye dahil edebilecekleri konusunda espri yaptı.

Squid Game'in ikinci sezonunun 2024'ün sonlarında Netflix'te yayımlanması planlanıyor.