Netflix tarih verdi: 'Kuş Uçuşu'nun final sezonu geliyor

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Kuş Uçuşu'nun 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Netflix, dizinin son sezonu için tarih verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:52
Netflix tarih verdi: 'Kuş Uçuşu'nun final sezonu geliyor
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Dijital yayın platformu Netflix’in başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’a yer veren dizisi ‘Kuş Uçuşu’ yeni sezonuyla geri dönüyor. Dizinin merakla beklenen final sezonundan ilk klip yayınlandı.

İkinci sezonunda Lale Kıran (Birce Akalay) ve Aslı Tuna (Miray Daner) arasındaki savaşa beklenmedik bir yön veren dizi, son sezonuyla geri geliyor.

Tahtın sahibi konusunda yaşanan ani değişim tüm dengeleri bozuyor ve yeni ittifakların kurulmasına yol açıyor. 

'Ormanın, aslan ve kuş arasındaki değişmez sanılan kanunları' bir kez daha altüst olurken, farklı kuşaklar arasında yaşanan çatışmalar ve zirvede kalabilmek için verilen mücadele son kez tüm heyecanıyla devam ediyor.

TARİH VERİLDİ

Kameraların karşısına bu defa başka bir tanıdık yüz yerleşirken, önceki ittifaklar bozuluyor, yeni ilişkiler kuruluyor ve habercilik dünyasında kartlar bir kez daha yeniden dağıtılıyor.

Netflix, 11 Nisan’da izleyiciyle buluşacak üçüncü ve final sezonundan ilk klibi yayınladı.

İşte Kuş Uçuşu'nun son sezonundan ilk klip...


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