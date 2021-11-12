Netflix, TikTok'a rakip oluyor
Online dizi ve film platformu Netflix, kısa videoların paylaşıldığı ve yalnızca çocuklara yönelik uygulamayı test ediyor. TikTok'u baş rakibi olarak gören Netflix, 'kısa içeriklerle' rekabeti kızıştırmayı amaçlıyor.
Önde gelen dizi-film platformu Netflix, çocuklar için kısa videoların paylaşılacağı 'Kids Clips' uygulamasını test etmeye başladı.
Bloomberg'in haberine göre, popüler video paylaşım uygulaması TikTok'a benzer bir arayüze sahip olan Kids Clips'te, Netflix'in çocuklara dönük içeriklerden oluşturduğu seçki, kısa videolar şeklinde paylaşılacak.
Uygulama, TikTok ve Instagram Reels'in aksine videoların dikey olarak değil, TV ekranlarına daha iyi uyum sağlaması için yatay modda izleneceği şekilde tasarlandı.
Diğer yandan Kids Clips, bu hafta ABD'de, Latin Amerika'daki bazı İspanyolca konuşulan ülkelerde, Kanada, Avustralya ve İrlanda'da test edilmeye başlayacak.
İlk etapta iOS işletim sisteminde kullanıma sunulacak olan uygulama, çocukların bir oturuşta izleyebileceği video sayısını 10 ile 20 arasıyla sınırlayacak.
Bununla birlikte 'Kids Clips' uygulaması, yine Netflix'te bu yılın başlarında kullanıma açılan 'Fast Laughs' uygulamasıyla benzerlikler taşıyor.
Netflix'in içerikleri, halihazırda TikTok ve Instagram Reels'ta dolaşıma sokuluyor. TikTok'u baş rakibi olarak gören Netflix, kısa içeriklerle rekabeti kızıştırmayı amaçlıyor.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Bu görüntülerden sonra BİM'den açıklama
- Taraftar istifa et dedi, istifamı verdim
- “Erdoğan seçimi kaybederse...”
- İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' itirafı
- Kılıçdaroğlu'nu kızdıran yorum!
- Başak Demirtaş'a hapis cezası
- TCMB'nin hamlesinin arkasında ne var?
- Ünlü oyuncu Yunus Güner yaşamını yitirdi