Netflix'e 10 yıl önce bin dolar yatırım yapsaydınız kârınız ne olurdu?

08 Kasım 2021 Pazartesi, 12:34

Bloomberg geçen ay izlenme rekorlarını altüst eden Güney Kore yapımı Squid Game'in şirkete maliyetinin 40 katı kazanç getirerek yaklaşık 900 milyon dolar (yaklaşık 8,7 milyar TL) kazandırdığını bildirmişti.

Peki 10 yıl önce Netflix'in hisse fiyatları düşükken yatırım yapsaydınız şu an kârınız ne kadar olurdu?

CNBC'nin haberine göre 19 Ekim 2011'de yayın devinin hisse fiyatı yaklaşık 16 dolarken (yaklaşık 155 TL) bin dolarlık (yaklaşık 9 bin 600 TL) yatırım yapsaydınız hissenizin değeri şu an muhtemelen 40 bin 430 doları (yaklaşık 397 bin TL) bulacaktı. CNBC'nin hesaplarına göre bu yüzde 3 bin 900'den fazla bir getiriye tekabül ediyor.

Karşılaştırma açısından aynı dönemde S&P 500 endeksine (Standard & Poor's'un 500 büyük Amerikan şirketini kapsayan borsa endeksi) yapılan bin dolarlık bir yatırım yaklaşık yüzde 357'lik bir kazanç getirecek ve yaklaşık 4 bin 600 dolar (yaklaşık 45 bin TL) değerinde olacaktı.

PİYASA DEĞERİ 274 MİLAR DOLAR ARTTI

Bu 10 yıllık zaman içinde Netflix'in piyasa değeri yaklaşık 6 milyar dolardan (yaklaşık 58 milyar TL) 280 milyar dolara ulaştı.

Netflix'in hisse değeri şirketin dünyanın farklı bölgelerine yayılmasıyla birlikte düzenli olarak arttı. 2011'in sonunda Netflix'in 23,5 milyon üyesi vardı şimdiyse bu sayı 214 milyon dolara (yaklaşık 2,7 trilyon TL) ulaşmış durumda.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, öte yandan ilk orijinal dizisi House of Cards'ı 2013'te yayımlayan Netflix'in halihazırda 6 binden fazla orijinal dizi ve film içeriği bulunuyor. Özel içeriklere daha fazla yatırım yapma ve video oyunları gibi yeni sektörlere girme planları kârların gelecek dönemde de artacağına işaret ediyor.

Bununla birlikte Netflix kâr üstüne kâr açıklarken çalışanlarına ödediği miktarlar da merak konusu.

Insider'ın ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine dayandırarak yaptığı haberde Netflix'in Ekim 2019 ile Eylül 2021 arasında çeşitli pozisyonlar için 68 bin dolarla (yaklaşık 658 bin TL) 850 bin dolar (yaklaşık 8 milyon TL) arasında değişen yıllık ücretler teklif ettiği belirtildi.