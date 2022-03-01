Netflix Türkiye, bu hafta yayınlanacak film ve dizileri açıkladı

01 Mart 2022 Salı, 15:43

Dünyanın en popüler dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor.

Çevrim içi dizi ve film izleme platformu, son olarak, mart ayının ilk haftasında izleyicilerle buluşacak yapımları da açıkladı. Geçen ay en çok izlenen içerikler arasında “Investing Anna” ilk sırada yerini aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre mart ayında izleyicileri hareketli bir liste bekliyor.

İşte, Netflix Türkiye'de 28 Şubat ve 5 Mart arasında yayınlanacak olan içerikler…

GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ EV ARKADAŞI (WORST ROOMMATE EVER)

Tüyler ürpertici olan 5 bölümlük belgesel, dört oda arkadaşının ürkütücü hayat hikayelerini anlatıyor. 1. sezonu 1 Mart itibariyle seyircinin beğenisine sunulacak.

SNOWPIERCER (YENİ BÖLÜM)

Dünyanın buzlarla kaplandıktan sonra tren ile hayatta kalmaya çalışan insanların hayatını konu alan bu uzun soluklu dizinin yeni bölümü salı günü ekranlarda olacak.

EN SOĞUK DÜŞMAN (AGAINST THE ICE)

Peter Flinth’in yönetmenlik yaptığı film, gerçek bir hikayeye dayanıyor. 1909‘da buzla kaplı Grönland’da geçen hikaye, iki kaşifin etrafında geçiyor. Hikaye bu hafta 2 Mart günü Netflix Türkiye ekranlarında.

KAÇAMAK (THE WEEKEND AWAY)

Gossip Girl dizisinin sevilen oyuncusu Leighton Meester bu hafta perşembe günü yayınlanacak filmin başrolünde. Kız kıza Hırvatistan’ı seyahat ederken en iyi arkadaşını kaybeden Beth’in hikayesini konu alıyor.

PERA PALAS’TA GECE YARISI

3 Mart Perşembe günü yayınlanacak içerikler arasında merakla beklenen bir Türk dizisi var. Tarihi Pera Palas Oteli’ni konu alan bu dizide Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı rol alıyor.

YALANLAR (LIES AND DECEIT)

Edebiyat öğretmeni, randevu gecesinde tecavüze uğradığını iddia eden bir doktor için adalet aramaya başlar. İspanya yapımı bu dizinin başrolünde Ángela Cremonte ve Miguel Fernandez yer alıyor. Dizinin birinci sezonu 4 Mart Cuma günü yayında.

PIECES OF HER

Dram ve gerilim türündeki bu dizi 4 Mart itibariyle Netflix Türkiye’de yayınlanacak. Karin Slaughter’ın 2018 yılında basılan romanından esinlenen bu dizi, bir kadının yaşadığı kasabada uğradığı saldırıyı araştırmasını konu alıyor.

ÜSTAT (THE VIRTUOSO)

4 Mart’ta yayınlanacak olan içerikler arasında olan bu film, suikastçının bir ipucundan yola çıkarak gizemleri çözmesini konu alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Anthony Hopkins, Anson Mount ve Abbie Cornish yer alıyor.