Netflix'ten 'Rusya' kararı

01 Mart 2022 Salı, 11:11

Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon, 6. gününde de devam ediyor. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama sesleri yükseliyor. Ukrayna vatandaşları, güvenliklerini sağlamak için bulundukları bölgelerden ayrılmaya ve sığınaklara taşınmaya devam ediyor.

Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara başladı. Rusya'ya karşı bir adım atan şirketlerden biri de, son olarak dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix oldu.

DÜZENLEME 1 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİ

Netflix, 100 binden fazla abonesi olduğu için, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) kararıyla “Görsel-İşitsel Hizmetler” sınıfına sokulmuştu. Bu kategoride yer alan dijital platformlar, Rusya devletine bağlı 20 haber, spor, eğlence vb. kanalı canlı yayınlamak zorunda olacak.

Düzenlemenin 1 Mart’ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak söz konusu düzenleme Rusya – Ukrayna savaşının da etkisiyle ertelendi ve henüz yasalaşmadı. Roskomnadzor tarafından yapılan düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Netflix’in nasıl bir yol izleyeceği merak konusuyken, şirket konuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.

NETFLİX, RUS KANALLARI YAYINLAMAYACAK

ShiftDelete'in aktardığı habere göre, dijital yayın platformu Netflix, Variety’ye yaptığı açıklamada Rusya’nın 24 Şubat Perşembe günü başlattığı Ukrayna işgalini kastederek “Mevcut durumlar göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız olmadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

'YASALARA UYMA' ZORUNLULUĞU

Netflix gibi dijital yayın platformları, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasalara uymak zorunda. Örneğin 2019’da Türkiye’de yürürlüğe giren düzenleme gereğince Netflix, BluTV, HBO Max vb. isteğe bağlı yayınlar RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) denetimine girmişti ve bu platformlara yayın lisansı alma zorunluluğu getirilmişti.

Rusya’nın yeni düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra Netflix, Rus Ortodoks Kilisesi tarafından işletilen Channel One, NTV ve Spa kanallarını canlı yayınlamak zorunda olacak. Eğer kararında ısrarcı olur ve bu kanalları hizmetin bir parçası haline getirmezse Rusya’da yasaklanabilir.

Ayrıca düzenlemeler, Netflix’in Rusya’da bir yan kuruluşu olmasını da gerektiriyor.