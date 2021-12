Netflix Neymar belgeselini duyurdu! Mükemmel Kaos...

Netflix, Brezilya'nın en ünlü ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Neymar'ın belgeselini yaptı. Netflix ekibi 29 yaşındaki süperstarın bir buçuk yılını yakından takip etti.

Belgeselde Neymar'ın hayatı ve kariyeri anlatılacak. Netflix belgeselin ilk fragmanını 14 Aralık'ta paylaştı. Neymar: The Perfect Chaos belgeseli 25 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacak.

Brezilyalı yıldız daha önce Netflix yapımı La Casa De Papel dizisinde rol almıştı.

Get ready to see one of the most famous and hight-paid athletes in history like you have never seen before.



This three part docuseries up close and personal with soccer star Neymar da Silva Santos Júnior. @Neymarjr: The Perfect Chaos premieres January 25 pic.twitter.com/vtyDoIagCZ