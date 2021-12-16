Netflix Neymar belgeselini duyurdu! Mükemmel Kaos...

16 Aralık 2021 Perşembe, 12:14

Netflix, Brezilya'nın en ünlü ve dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Neymar'ın belgeselini yaptı. Netflix ekibi 29 yaşındaki süperstarın bir buçuk yılını yakından takip etti.

Belgeselde Neymar'ın hayatı ve kariyeri anlatılacak. Netflix belgeselin ilk fragmanını 14 Aralık'ta paylaştı. Neymar: The Perfect Chaos belgeseli 25 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacak.

Brezilyalı yıldız daha önce Netflix yapımı La Casa De Papel dizisinde rol almıştı.