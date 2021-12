Netflix’ten The Office hayranlarına müjde

18 Aralık 2021 Cumartesi, 11:42

Emmy ve Altın Küre ödüllü durum komedisi The Office (US), yakında dijital yayın platformu Netflix'e geliyor.

Dizinin yapımcısı ve fikir babası Ricky Gervais’in başrolünü oynadığı İngiliz yapımı The Office’ten uyarlanan ve Amerikan NBC televizyonunda yayınlanan 9 sezonluk komedi dizisinin yayın tarihi resmen açıklandı.

TÜRKİYE'DE DE EN POPÜLER YAPIMLARDAN

ShiftDelete'in haberine göre; ilk bölümü 25 Mart 2005 tarihinde yayınlanan ve 16 Mayıs 2013’e kadar 9 sezon boyunca başarıyla devam eden The Office (US) geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle izleniyor. Ülkemizde de sıkı bir fan kitlesine sahip olan dizi, Dunder Mifflin isimli bir kâğıt şirketinin Scranton şubesinin ofisinde ve dışarısında yaşananları konu alıyor.

YAYIN TARİHİ RESMEN AÇIKLADI

The Office (US) dizisi şu anda Türkiye’de Amazon Prime Video platformundan tüm sezonlarıyla izlenebiliyor. Ancak Netflix, önemli bir adım atarak diziyi kataloğuna ekleyeceğini duyurdu.

Ricky Gervais, Stephen Merchant ve Greg Daniels üçlüsünün yapımcı koltuğunda oturduğu The Office (US), tüm bölümleri ile 15 Ocak’ta Netflix’e eklenecek.

Duyuru, Netflix’in Ocak 2022 takvimini açıklamasıyla eş zamanlı olarak yapıldı. After Life 3. sezon başta olmak üzere sevilen orijinal yapımlarının yeni bölümlerini yayınlayacağını aktaran dijital yayın platformu, aynı zamanda The Office (US) dizisini de bünyesine kattığını açıkladı. 15 Ocak’tan itibaren 9 sezonun tamamı uygulamadan izlenebilecek.

DİZİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

The Office (US) dizisinin başrol kadrosunda Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, B.J. Novak gibi isimler yer alırken; yapımcılığını ise Ricky Gervais, Stephen Merchant ve Greg Daniels üstleniyor. Her bölümü 22-28 dakika aralığında olan dizinin açılış şarkısını ise ünlü müzisyen Jay Ferguson yaptı.