Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu

19 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

Dünyanın en popüler dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.

Son olarak, Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.

7-13 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle:

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ

1.All of Us Are Dead (1. Sezon)

2.Dark Desire (2. Sezon)

3.Inventing Anna (1. Sezon)

4.Dark Desire (1. Sezon)

5.In From the Cold (1. Sezon)

6.Snowpiercer (3. Sezon)

7.The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window (1. Sezon)

8.Toy Boy (1. Sezon)

9.Feria: En Karanlık Işık (1. Sezon)

10.Brooklyn Nine-Nine

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

1.Aşk Taktikleri

2.Tinder Avcısı

3.Penceremden

4.The Privilege

5.Tomb Raider

6.Muhteşem Yedili

7.The Island

8.Senden Önce Ben

9.Uzun Kız 2

10.Dokuzuncu Kapı