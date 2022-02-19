Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu
Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix, yeni içerikleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Geçen hafta boyunca (7-13 Şubat) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'All of us Are Dead' dizisi, film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede yer aldı.
Dünyanın en popüler dijital dizi ve film izleme platformu
Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in
bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış
yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en
çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.
Son olarak, Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam
izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.
7-13 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi
ve filmler şöyle:
NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ
1.All of Us Are Dead (1. Sezon)
2.Dark Desire (2. Sezon)
3.Inventing Anna (1. Sezon)
4.Dark Desire (1. Sezon)
5.In From the Cold (1. Sezon)
6.Snowpiercer (3. Sezon)
7.The Woman in the House Across the Street from the Girl in
the Window (1. Sezon)
8.Toy Boy (1. Sezon)
9.Feria: En Karanlık Işık (1. Sezon)
10.Brooklyn Nine-Nine
NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM
1.Aşk Taktikleri
2.Tinder Avcısı
3.Penceremden
4.The Privilege
5.Tomb Raider
6.Muhteşem Yedili
7.The Island
8.Senden Önce Ben
9.Uzun Kız 2
10.Dokuzuncu Kapı
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