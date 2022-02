Ünlü oyun serisi BioShock, Netflix'te film oluyor

Dijital yayın platformu Netflix tarafından yapılan yeni açıklamada BioShock oyun serisine dayanan bir film için hazırlıklara başlandığı duyuruldu. 2K ve Take-Two Interactive ortaklığındaki film BioShock, BioShock 2 ve BioShock Infinite‘i içeren popüler distopik video oyunu serisine dayanıyor.

Bilim kurgu video oyunu ilk olarak, 2007 yılında Take-Two Interactive‘in yan kuruluşu 2K Games tarafından piyasaya çıktı. Netflix‘e göre, franchise oyuncular arasında son derece popüler olduğunu kanıtladı. Dünya çapında da oldukça iyi satış rakamları elde etti. BioShock serisi 39 milyondan fazla kopya satış başarısı yakaladı.

NETFLİX ÇALIŞMALARA BAŞLADI

ShiftDelete’in haberine göre; BioShock serisinin dünyada hatırı sayılır bir oyuncu kitlesi var. Sunduğu farklı atmosferik ortamı ve hikaye yapısıyla oyuncuyu kendisine bağlamayı başarıyor. Serinin son oyunu 26 Mart 2013 tarihinde çıkmıştı. O dönem oyun eleştirmenlerden ve oyunculardan güzel eleştiriler almıştı.

BioShock serisi 1 ve 2 oyunlarında birbiriyle bağlantılıyken, BioShock Infinite biraz bağları kopartmıştı. Hikaye örgüsünden kopmuştu. Yalnızca oynanış açısından birbirlerine benziyorlardı. Yine de, bu noktada oyunculara iyi bir hikaye sunmayı başardı. Şimdi ise Netflix bünyesinde bir BioShock filmi görecek olmamız serinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Would you kindly…get excited because Netflix is partnering with 2K and Take-Two Interactive to produce a film adaptation of the renowned video game franchise BIOSHOCK! pic.twitter.com/lUqfaNlbc4