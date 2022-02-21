Netflix’te bu hafta yayına girecek dizi ve filmler belli oldu

21 Şubat 2022 Pazartesi, 16:35

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, her geçen gün bünyesine yeni içerikler katmaya devam ediyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor. Geçen hafta Netflix’te yayınlanan içerikler, çok izlenenler listesinde yerini aldı. Netflix, bünyesine bu hafta da birbirinden yeni içerikleri katıyor.

İşte Netflix’te bu hafta yayınlanacak olan yeni içeriklerin listesi...

NON MI UCCIDERE (ÖLMEYE HAZIR DEĞİLİM)

Geçen yıl İtalya’da gösterime giren film 21 Şubat itibariyle Netflix Türkiye ekranlarında olacak. Fantezi ve korku türündeki film, sevgilisiyle birlikte aşırı dozdan hayatını yitiren Mirta’nın hikayesini konu alıyor. Yeni nesil Alacakaranlık filmi olarak anılan İtalyan filmi gençler tarafından merakla bekleniyor.

EMMA

Queen of Gambit’te başrol olan Anya Taylor Joy, bu romantik filmde de başrolde karşımızda. 1800’lerde İngiltere’de geçen film iyi niyetli ve bencil bir genç kadının arkadaşlarıyla olan ilişkisini konu alıyor. Film 21 Şubat itibariyle Netflix’te.

UFO

Türk yapımı olan bu filmin başrolünde İpek Filiz Yazıcı ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. Deniz ve Ese isimli karakterlerin Adana’da başlayan aşklarını konu alan film 23 Şubat’ta Netflix’te yayında olacak.

JEEN-YUHS: A KANYE TRILOGY (1. SEZON 2. BÖLÜM)

Kanye West’in hayatını anlatan üçlemenin 2 bölümü 23 Şubat’ta yayınlanacak.

VIKINGS: VALHALLA SEZON 1

Vikings dizisinin uyarlaması olan bu yapım, orjinal dizinin 100 yıl sonrasını konu alıyor. 25 Şubat tarihinde yayınlanacak olan dizinin başrolünde Sam Corlett,Leo Suter ve Frida Gustavsson yer alıyor.

THE FAME GAME (ŞÖHRET OYUNU)

Hint yapımı olan duygusal show, Hindistan’ın en ünlü aktrisinin kaybolmasını konu alıyor. Dizi, 25 Şubat’ta Netflix’te bu hafta yayınlanacak olan içeriklerin arasına dahil olacak.

TYLER PERRY’S A MADEA HOMECOMING (MADEA’NIN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ)

25 Şubat’ta yayınlanacak olan komedi türündeki filmin başrolünde Tyler Perry var. Perry, başrolün haricinde bu filmin yönetmenliğini de üstleniyor.

BACK TO 15 (15’E GERİ DÖNÜŞ)

Hayatından memnun olmayan 30 yaşındaki Anita’nın 15 yaşına geri dönmesini konu alan film, 25 Şubat’ta seyirciyle buluşacak.

WATCH MY WONDERFUL LIFE (BENİM ŞAHANE HAYATIM)

Evliliğinde mutsuz olan bir kadının hikayesini alan film, 28 Şubat’ta yayında olacak. Bir şantajcıyla uğraşan kadın rolünde ise Agata Buzek var.