Netflix Türkiye'nin şubat programı belli oldu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:30

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 12:31

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, şubat ayında abonelerine sunacağı yeni içeriklerini açıkladı. Netflix abonelerini bu ay, 9 yeni dizi, 4 yeni film ve 2 yeni belgesel bekliyor.

Netflix'in şubat ayında yayınlayacağı içeriklere bakıldığında öne çıkan birçok yapım yer alıyor.

Rick and Morty: 6. Sezon, İyi Adamın 10 Günü ve Formula 1: Drive to Survive'ın yeni sezonu, önümüzdeki ay yayınlanacak içerikler arasında.

İşte Netflix'te Şubat 2023 - yeni dizi ve film listesi...

NETFLIX DİZİLERİ

Detective Conan: The Culprit Hanzawa

Rick and Morty: 6. Sezon (Devam bölümleri)

You: 4. Sezon 1. Kısım

Babam Bir Ödül Avcısı

Red Rose

The Upshaws: 3. Kısım

Outer Banks: 3. Sezon

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?

Acayipgiller: 2. Sezon

NETFLIX FİLMLERİ

Denizlerin Kızı

İyi Adamın 10 Günü

Your Place or Mine

Meşhur Hayalet Ernest

NETFLIX BELGESELLERİ