Netflix Türkiye'nin şubat programı belli oldu

Netflix, şubat ayında Türkiye'de yayınlanacak içeriklerin neler olduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, kullanıcıları hareketli bir ayın beklediğini gözler önüne seriyor. Peki şubat ayında, Netflix Türkiye'de neler var? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:30
Netflix Türkiye'nin şubat programı belli oldu
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Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, şubat ayında abonelerine sunacağı yeni içeriklerini açıkladı. Netflix abonelerini bu ay, 9 yeni dizi, 4 yeni film ve 2 yeni belgesel bekliyor.

Netflix'in şubat ayında yayınlayacağı içeriklere bakıldığında öne çıkan birçok yapım yer alıyor. 

Rick and Morty: 6. Sezon, İyi Adamın 10 Günü ve Formula 1: Drive to Survive'ın yeni sezonu, önümüzdeki ay yayınlanacak içerikler arasında.

İşte Netflix'te Şubat 2023 - yeni dizi ve film listesi...

NETFLIX DİZİLERİ

  • Detective Conan: The Culprit Hanzawa
  • Rick and Morty: 6. Sezon (Devam bölümleri)
  • You: 4. Sezon 1. Kısım
  • Babam Bir Ödül Avcısı
  • Red Rose
  • The Upshaws: 3. Kısım
  • Outer Banks: 3. Sezon
  • Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?
  • Acayipgiller: 2. Sezon

NETFLIX FİLMLERİ

  • Denizlerin Kızı
  • İyi Adamın 10 Günü
  • Your Place or Mine
  • Meşhur Hayalet Ernest

NETFLIX BELGESELLERİ

  • Murdaugh Cinayetleri: Güney Carolina'da Bir Skandal
  • Formula 1: Drive to Survive: 5. Sezon

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