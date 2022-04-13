Netflix’e en hızlı bağlanan ülkeler belirlendi

13 Nisan 2022 Çarşamba, 12:13

Netflix en iyi prime-time yayın deneyimini sunan internet servis sağlayıcılarını sıraladığı, her ay güncellenen “İSS Hız Dizini” tablosunun Mart 2022 sürümünü açıkladı. Asya bölgesindeki beş sağlayıcı önceki aylara kıyasla hız artışı sağlayamazken, Netflix’e en hızlı bağlanabilen ilk 20 ülke arasında Türkiye yerini alamadı.

Shift Delete'nin haberine göre Netflix, İSS Hız Dizinini hazırladığı süreçte görüntü kalitesi, başlatma süreleri ve kesinti sıklığı gibi sadece platformu ilgilendiren kriterleri ele alıyor. Şirket tablodaki verilerin, internet servis sağlayıcıların genel performansını ortaya koymadığını belirtirken; indirme hızını test etmek isteyen kullanıcılara ise FAST Speed Test uygulamasını öneriyor.

NETFLIX’İ HIZLI BAĞLANTI İLE KULLANAN ÜLKELER HANGİSİ?

Bulundukları ülkede geniş bant hizmeti sağlayan ve internet servis sağlayıcılarının dahil edildiği İSS Hız Dizininde, prime-time’da aynı Netflix performansını göstermek için gereken ortalama bit hızının düşmesi sonucu, en yüksek performansı gösteren İSS’lerin 3,8 Mbps’lik hızı, Mart ayında 3,6 Mbps’ye düştü.

Bu kapsamda en yüksek hızı kaydeden yirmi ülke; ABD, Almanya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Güney Kore, Hollanda, Hong Kong, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Panama, Portekiz, Romanya, Singapur ve Tayland olarak belirlendi.

Aktarılan bilgiye göre Vietnam’da VNPT, saniyede 0,2 Mbps artışla hızını 3,4 Mbps’ye çıkardı. Japonya’da geçen ay, 0,2 Mbps düşüş kaydeden VECTANT ise 0,2 Mbps’lik artışla hızını 2,8 Mbps’ye yükseltmeyi başarırken. Kuveyt’teki Zajil Telecom da aynı artışı gösterdi. Pakistan’daki Fiberlink, 0,2 Mbps’lik artışla hızını 2,6 Mbps’ye yükseltti

Ülke ortalamasında 0,2 Mbps’lik bir düşüş yaşayan ülke ve bölgeler; Paraguay, Bolivya, Brezilya, El Salvador, Finlandiya, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, İrlanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika, Norveç, Uruguay ve Yeni Zelanda olarak birbirini takip etti.

NETFLİX TÜRKİYE DAHİLİNDE EN İYİLERİ TÜRKNET VE TÜRKSAT KABLO

Türkiye’de Netflix’e en hızlı bağlantıyı sunan internet servis sağlayıcıları 3,4 Mbps hızla TürkNet ve Türksat Kablo olurken ,bu iki şirketi 3,2 Mbps hızla D-Smart, Turkcell Superonline, Türk Telekom ve Vodafone takip etti.

Öte yandan Türkiye, ülke/bölge ortalamaları bazında 3,2 Mbps bağlantı hızıyla Avusturya, Suudi Arabistan ve Güney Afrika’nın yanında yer aldı. Aynı grupta Bolivya, Endonezya, Guatemala, Jamaika, Kolombiya, Kosta Rika, Kuveyt, Meksika, Peru ve Uruguay da yer alıyor.