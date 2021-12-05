Netflix'e iki Güney Kore dizisi daha geliyor

05 Aralık 2021 Pazar, 09:29

Geçen yıl yayımlanan Sweet Home, Kim Carnby ve Hwang Young-chan'ın aynı isimli çizgi romandan ekranlara taşınmıştı. Şu an gösterimde olan Hellbound da bu uyarlamalar arasında yer alıyor.

Güney Koreli genç bir erin yaşadıkları üzerinden pek çok acı gerçeği anlatan D.P. de Netflix'in kütüphanesinde yer alan uyarlamalardan bir diğeri.

Bu yapımların platformda elde ettiği başarı Netflix'in başka projelere de yeşil ışık yakmasını sağladı. 2022'de izleyicilerle buluşması beklenen diziler arasında Lore Olympus ve All of Us Are Dead yer alıyor.

Haber Global'in aktardığına göre,Rachel Smythe'in imzasını taşıyan Lore Olympus, Webtoon'un en popüler içeriklerinden biri. Romantik eser Yunan mitolojisindeki birçok hikayeyi yeniden yorumluyor. Her ne kadar yapıma dair detaylı açıklamalar yapılmasa da platformun dizi üzerinde Jim Henson Company'yle birlikte çalıştığı bildirilmişti.

Ocak 2022'de yayımlanacak All of Us Are Dead ise zombi salgını sırasında kendilerini okulda kapana kısılmış biçimde bulan bir grup lise öğrencisini konu alıyor.