Netflix'e iki Güney Kore dizisi daha geliyor
Netlix'in dizilerinden bazıları online çizgi roman yayıncısı Webtoon'da paylaşılan eserlerden uyarlandı. 2022'de izleyicilerle buluşması beklenen diziler arasında iki Güney Kore dizisi daha yer alıyor.
Geçen yıl yayımlanan Sweet Home, Kim Carnby ve Hwang Young-chan'ın aynı isimli çizgi romandan ekranlara taşınmıştı. Şu an gösterimde olan Hellbound da bu uyarlamalar arasında yer alıyor.
Güney Koreli genç bir erin yaşadıkları üzerinden pek çok acı gerçeği anlatan D.P. de Netflix'in kütüphanesinde yer alan uyarlamalardan bir diğeri.
Bu yapımların platformda elde ettiği başarı Netflix'in başka projelere de yeşil ışık yakmasını sağladı. 2022'de izleyicilerle buluşması beklenen diziler arasında Lore Olympus ve All of Us Are Dead yer alıyor.
Haber Global'in aktardığına göre,Rachel Smythe'in imzasını taşıyan Lore Olympus, Webtoon'un en popüler içeriklerinden biri. Romantik eser Yunan mitolojisindeki birçok hikayeyi yeniden yorumluyor. Her ne kadar yapıma dair detaylı açıklamalar yapılmasa da platformun dizi üzerinde Jim Henson Company'yle birlikte çalıştığı bildirilmişti.
Ocak 2022'de yayımlanacak All of Us Are Dead ise zombi salgını sırasında kendilerini okulda kapana kısılmış biçimde bulan bir grup lise öğrencisini konu alıyor.
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- Doların yeni zirvesini tarih vererek açıkladı
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- O fotoğraf savcının önüne kondu
- Kılıçdaroğlu: 'Göndereceğiz onu'
- Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
- Etiketler tek tek değiştirildi
- Valilikten CHP'nin Mersin Mitingi'ne dair iddia
- Metin Feyzioğlu’na istifa çağrısı
- Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu devri bitiyor mu?
- Fransa ve BAE'den tarihi silah anlaşması