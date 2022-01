Netflix’te ailenizle izleyebileceğiniz 10 film

31 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

Dijital yayın platformu Netflix‘te ailecek izlenecek filmler, aboneler için her zaman önemli bir konu başlıklarından biri. Ortak vakit geçirme açısından önemli bir yere sahip olan içerikler, önemli bir aktivite olarak değerlendiriliyor. Genellikle çocukların da seyredebileceği bu kategori, Netflix içerisinde de oldukça önemli sayılara çıktı.

Birçok önemli yapımın bulunduğu liste, genellikle komedi ve animasyon kategorilerinde kendini gösteriyor. Özellikle aksiyon dozuyla da başarılı işlerin bulunduğu sıralama, herhangi bir beğeni ölçüsüne göre dizayn edilmemiştir. Bununla birlikte listede yer alan tüm yapımlar Netflix Türkiye‘de mevcut.

İşte, ShiftDelete’in aktardığı habere göre; ailenizle izleyebileceğiniz 10 Netflix yapımı…

Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution

2019 yılında yayınlanan yapım, orijinal serinin yeniden düzenlenmesi olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. CGI ile modern hale getirilen yapımda, kahramanların Pokemon diyarındaki eşsiz maceralarına tanıklık ediliyor. Ayrıca tam 1 saat 37 dakika süren filmin, Türkçe dublajı da bulunmakta.

Klaus

Netflix‘te ailecek izlenecek filmler listesinde sırada bir animasyon filmi var. Türkçe adı Sihirli Plan olarak değiştirilen yapım, Netflix için de özel bir yere sahip. Zira Klaus, platformun ilk orijinal animasyon filmi. Bununla birlikte Oscar adaylığı dahi bulunan animasyonun toplam süresi ise 1 saat 38 dakika.

The Mitchells vs. The Machines

İnsanlığın sonunu makinelerin getirdiği bir dünyaya atılmaya hazır olun. Netflix‘te Ailem Robotlara Karşı ismiyle bulabileceğiniz yapım, 2021‘in en büyük sürprizlerinden biri haline gelmişti. Bununla birlikte 6 Süper Kahraman, Otel Transilvanya ve Spider–Man animasyonlarını yapan Sony Pictures, Mitchell ailesinin maceralarını anlatırken de büyük beğeni topladı. Bununla birlikte Türkçe dil desteği olan film tam 1 saat 54 dakikalık süreye sahip.

Invader ZIM: Enter the Florpus

2019 yapımı bilim kurgu aksiyon ve komedi kategorilerinde yer alan Invader ZIM, başarılı geri dönüşler aldı. Bununla birlikte 2001 yılında ilk olarak kendini gösteren karakter, dönüşüyle de ilgiyi üzerinde topladı. Karikatürist Jhonen Vasquez‘in elinden çıkan yapım, İstilacı ZIM: Karanlık Tehdit ismiyle Netflix‘te yer alıyor.

Şirinler

Yıllar geçse de Şirinler‘in televizyon ve sinema dünyasındaki yeri değişmiyor. Netflix‘te ailecek izlenecek filmler listemize girmeyi başaran yapım, ilk kez beyaz perdeye uyarlandı. Bununla birlikte başarılı geri dönüşler alan film, önemli isimleri kadrosunda bulunduruyor. Neil Patrick Harris, Jayma Mays ve Sofía Vergara‘nın başrollerde yer aldığı yapımın yönetmeni ise Raja Gosnell.

Pee-wee’s Big Holiday

Sırada John Lee‘nin yönettiği 2016 yapımı bir komedi filmi var. Paul Reubens ve Paul Rust‘ın senaryosunu yazdığı yapım, ailecek izlenebilecek yapımlar arasında önemli bir yere sahip. Ayrıca Pee-wee‘nin Muhteşem Tatili olarak çevrilen film, toplam 1 saat 30 dakikalık süreye sahip.

Karate Kid

1984 yapımı film, Netflix‘te ailecek izlenecek filmler listemizin en yaşlı üyesi olarak dikkat çekiyor. Serinin ilk yapımını platform üzerinden rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bununla birlikte Rocky filminden ilham alınarak yazılan filmin, daha sonradan çekilen modern hali de platformda mevcut.

Kahramanlık Sırası Bizde

Türkçesi Kahramanlık Sırası Bizde olan yapım, alternatif bir senaryoyu işliyor. Süper kahramanların çocuklarını merkeze koyan yapım, önemli isimleri kadrosunda barındırıyor. Narcos dizisinden tanıdığımız Pedro Pascal ve Boyd Holbrook filmin başrollerinde yer alıyorlar. Ayrıca filmde, Türkçe dil desteği de mevcut.

Enola Holmes

Edebiyat dünyasının başlıca en karizmatik karakterlerinden biri olan Sherlock Holmes‘ün, bu sefer kardeşine odaklanmakta. Stranger Things dizisinin başrolü Millie Bobby Brown‘ın ve Witcher‘dan aşina olduğumuz Henry Cavill‘in yer aldığı film, 2 saat 3 dakikalık süreye sahip. Özellikle ailece ekran başında toplanacaksanız bu filmi kaçırmak istemezsiniz.

Sürprizli Gece

Netflix‘te ailecek izlenecek filmler listemizde sıra sonuncu üye, Sürprizli Gece’ye geldi. Yine çocukların ön planda olduğu film, bununla birlikte aksiyon komedi unsurları ile dikkat çekiyor. Son bir görev için kaçırılan anne Margot, çocukların da işe dahil olduğu bir maceraya atılmak zorunda kalır. Ayrıca toplamda 1 saat 43 dakikalık süreye sahip olan yapımın Türkçe dil desteği de bulunmakta.