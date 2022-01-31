Netflix’te ailenizle izleyebileceğiniz 10 film
Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix'te, ailecek izlenecek filmler sıkça aratılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki Netflix'te ailecek izlenecek filmler denilince aklınıza hangi yapımlar geliyor? İşte izlerken keyifli vakit geçireceğiniz 10 Netflix yapımı...
Dijital yayın platformu Netflix‘te ailecek izlenecek filmler, aboneler için her zaman önemli bir konu başlıklarından biri. Ortak vakit geçirme açısından önemli bir yere sahip olan içerikler, önemli bir aktivite olarak değerlendiriliyor. Genellikle çocukların da seyredebileceği bu kategori, Netflix içerisinde de oldukça önemli sayılara çıktı.
Birçok önemli yapımın bulunduğu liste, genellikle komedi ve
animasyon kategorilerinde kendini gösteriyor. Özellikle aksiyon dozuyla da
başarılı işlerin bulunduğu sıralama, herhangi bir beğeni ölçüsüne göre dizayn
edilmemiştir. Bununla birlikte listede yer alan tüm yapımlar Netflix Türkiye‘de
mevcut.
İşte, ShiftDelete’in aktardığı habere göre; ailenizle
izleyebileceğiniz 10 Netflix yapımı…
Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution
2019 yılında yayınlanan yapım, orijinal serinin yeniden
düzenlenmesi olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. CGI ile modern hale getirilen
yapımda, kahramanların Pokemon diyarındaki eşsiz maceralarına tanıklık ediliyor.
Ayrıca tam 1 saat 37 dakika süren filmin, Türkçe dublajı da bulunmakta.
Klaus
Netflix‘te ailecek izlenecek filmler listesinde sırada bir
animasyon filmi var. Türkçe adı Sihirli Plan olarak değiştirilen yapım, Netflix
için de özel bir yere sahip. Zira Klaus, platformun ilk orijinal animasyon
filmi. Bununla birlikte Oscar adaylığı dahi bulunan animasyonun toplam süresi
ise 1 saat 38 dakika.
The Mitchells vs. The Machines
İnsanlığın sonunu makinelerin getirdiği bir dünyaya atılmaya
hazır olun. Netflix‘te Ailem Robotlara Karşı ismiyle bulabileceğiniz yapım,
2021‘in en büyük sürprizlerinden biri haline gelmişti. Bununla birlikte 6 Süper
Kahraman, Otel Transilvanya ve Spider–Man animasyonlarını yapan Sony Pictures,
Mitchell ailesinin maceralarını anlatırken de büyük beğeni topladı. Bununla
birlikte Türkçe dil desteği olan film tam 1 saat 54 dakikalık süreye sahip.
Invader ZIM: Enter the Florpus
2019 yapımı bilim kurgu aksiyon ve komedi kategorilerinde
yer alan Invader ZIM, başarılı geri dönüşler aldı. Bununla birlikte 2001 yılında
ilk olarak kendini gösteren karakter, dönüşüyle de ilgiyi üzerinde topladı.
Karikatürist Jhonen Vasquez‘in elinden çıkan yapım, İstilacı ZIM: Karanlık
Tehdit ismiyle Netflix‘te yer alıyor.
Şirinler
Yıllar geçse de Şirinler‘in televizyon ve sinema dünyasındaki
yeri değişmiyor. Netflix‘te ailecek izlenecek filmler listemize girmeyi başaran
yapım, ilk kez beyaz perdeye uyarlandı. Bununla birlikte başarılı geri dönüşler
alan film, önemli isimleri kadrosunda bulunduruyor. Neil Patrick Harris, Jayma
Mays ve Sofía Vergara‘nın başrollerde yer aldığı yapımın yönetmeni ise Raja
Gosnell.
Pee-wee’s Big Holiday
Sırada John Lee‘nin yönettiği 2016 yapımı bir komedi filmi
var. Paul Reubens ve Paul Rust‘ın senaryosunu yazdığı yapım, ailecek
izlenebilecek yapımlar arasında önemli bir yere sahip. Ayrıca Pee-wee‘nin
Muhteşem Tatili olarak çevrilen film, toplam 1 saat 30 dakikalık süreye sahip.
Karate Kid
1984 yapımı film, Netflix‘te ailecek izlenecek filmler
listemizin en yaşlı üyesi olarak dikkat çekiyor. Serinin ilk yapımını platform
üzerinden rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bununla birlikte Rocky filminden ilham
alınarak yazılan filmin, daha sonradan çekilen modern hali de platformda
mevcut.
Kahramanlık Sırası Bizde
Türkçesi Kahramanlık Sırası Bizde olan yapım, alternatif bir
senaryoyu işliyor. Süper kahramanların çocuklarını merkeze koyan yapım, önemli
isimleri kadrosunda barındırıyor. Narcos dizisinden tanıdığımız Pedro Pascal ve
Boyd Holbrook filmin başrollerinde yer alıyorlar. Ayrıca filmde, Türkçe dil
desteği de mevcut.
Enola Holmes
Edebiyat dünyasının başlıca en karizmatik karakterlerinden
biri olan Sherlock Holmes‘ün, bu sefer kardeşine odaklanmakta. Stranger Things
dizisinin başrolü Millie Bobby Brown‘ın ve Witcher‘dan aşina olduğumuz Henry
Cavill‘in yer aldığı film, 2 saat 3 dakikalık süreye sahip. Özellikle ailece
ekran başında toplanacaksanız bu filmi kaçırmak istemezsiniz.
Sürprizli Gece
Netflix‘te ailecek izlenecek filmler listemizde sıra sonuncu üye, Sürprizli Gece’ye geldi. Yine çocukların ön planda olduğu film, bununla birlikte aksiyon komedi unsurları ile dikkat çekiyor. Son bir görev için kaçırılan anne Margot, çocukların da işe dahil olduğu bir maceraya atılmak zorunda kalır. Ayrıca toplamda 1 saat 43 dakikalık süreye sahip olan yapımın Türkçe dil desteği de bulunmakta.
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