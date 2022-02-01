'All Of Us Are Dead' Netflix'in en çok izlenenleri arasına girdi
Güney Kore yapımı 'All Of Us Are Dead' dizisi, 3 günde dijital yayın platformu Netflix'in en çok izlenenleri arasına girmeyi başardı. Dizi, 25'ten fazla ülkede 1. sırada yer alırken 20'den fazla ülkede de 2. sıraya yerleşti. Zombi temalı 'All Of Us Are Dead', Squid Game ve Hellbound'un ardından böyle bir başarıya ulaşan üçüncü Güney Kore dizisi.
İlk olarak 28 Ocak'ta izleyiciyle buluşan Güney Kore yapımı
gerilim dizisi 'All Of Us Are Dead', kısa sürede Netflix'in en çok izlenen
yapımları arasında yerini aldı.
Sputnik Türkiye’nin, analiz şirketi FlixPatrol'ın
verilerinden aktardığına göre dizi; Güney Kore, Tayland ve Singapur da dahil
olmak üzere 28 Ocak'taki prömiyerinden bu yana 25'ten fazla ülkede Netflix
listelerinde bir numara oldu.
İLK ÜÇE GİRDİ
Zombi temalı 'All Of Us Are Dead', Squid Game ve
Hellbound'un ardından böyle bir başarıya ulaşan üçüncü Güney Kore dizisi.
Dizinin yönetmeni Lee Jae-gyu, "Dizinin birçok ülkede
karşılaştığı sevgiye gerçekten inanamıyorum. Bence bu, 2 yıl boyunca
kendilerini bu projeye adayan oyuncular ve personel için büyük bir rahatlamaya
sebep olacak" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
Orijinal adı 'Jigeum Uri Hakgyoneun' olan dizi, Joo
Dong-geun'un 2009-2011 yılları arasında yayınlanan aynı adlı webtoon'una
dayananıyor.
Senaryosunda Chun Sung-il imzası bulunan dizi, bir zombi
virüsü salgınına maruz kalan okulda mahsur kalan öğrencilerin, korkunç bir
şekilde enfekte olmadan önce bir çıkış yolu bulmak için verdikleri hayatta
kalma mücadelesini konu alıyor.
İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin kadrosunda, Harrison Xu, Victoria Grace, Darren Keilan, Lisa Yamada, Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo, Lee You-Mi ve Lim Jae-hyeok gibi isimler bulunuyor.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Anadolu Efes'in her sayısı, doğada bir tohum olacak
- Hasan Terzi 1. Etap Bisiklet Yol Yarışları başladı
- Hentbol Şampiyonası'na 10 ülke katılacak
- Uzmanından 'aşırı tuz tüketimi' uyarısı
- Kameralarla yalan tespiti yapılabilir mi?
- Bilim insanları ateşe dayanıklı ahşap geliştirdi
- Geçmeyen koronavirüs şikayetleri için egzersiz önerisi
- Lewis Dartnell: ‘İnsan çok yönlü bir havyan türü!’
- Halide Edip Adıvar’ın gençlik dönemi eserleri
- Arifiye Köy Enstitüsü destanı!