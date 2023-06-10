Netflix’in şifre paylaşım yasağı 'ters köşe' yaptı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 15:15

Güncelleme: 10.06.2023 - 15:16

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Netflix'in bir süre önce başlattığı hesap şifresini kısıtlama kararı pozitif bir etki yaratmış gibi görünüyor. Birçok kullanıcı Netflix’in bu kararını eleştirirken ve şirket sosyal medyada büyük tepki toplarken; abonelik sayısının ise arttığı gözler önüne serildi.

NETFLIX, ŞİFRE PAYLAŞIM YASAĞI SONRASI ABONE KAZANDI

ShiftDelete'in analiz şirketi Antenna verilerinden aktardığına göre Netflix, şifre paylaşım kısıtlamasının duyurulmasının ardından ilk hafta içerisinde abone sayısında önemli bir artış yaşadı. Buna göre sadece ABD, İngiltere ve Avustralya’da 100 binden fazla abone kazandı.

100 binden fazla abone ise normal rakamlarına kıyasla günlük olarak yüzde 102’lik bir artışı temsil ediyor. Araştırmalara göre en son buna benzer bir büyüme 2020 Mart'ta yaşanmıştı. Mart ayı ise pandeminin başlangıcıydı.

2022’nin sonlarında Kanada, Latin Amerika ve İspanya’da uygulanan yasak kararı, bazı kullanıcıların tepkisiyle karşı karşıya kalmış ve aboneliklerini iptal etmesiyle sonuçlanmıştı. Ancak Antenna’nın raporu, Netflix’in şifre paylaşım kısıtlamalarının olumlu sonuçlar getireceğini gösteriyor.

Rapor, şifre yasaklama kararı sonrasında küresel olarak abonelik iptallerinde de artış olduğunu ortaya koydu. Antenna, 23 Mayıs’tan bu yana yeni kullanıcıların iptal oranının yüzde 25,6 seviyesine ulaştığını dile getirdi.