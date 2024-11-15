Netflix’in yeni dizisi 'Asaf'tan ilk fragman ve görseller yayımlandı

Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:28

Güncelleme: 15.11.2024 - 10:29

Netflix, merakla beklenen yeni dizisi “Asaf”ın fragmanını ve yapımdan ilk görselleri izleyicilerle paylaştı. Cihangir Ceyhan’ın başrolünde yer aldığı dizide, ona Burçin Terzioğlu, Saadet Işıl Aksoy, Ahmet Rıfat Şungar ve Rıza Kocaoğlu gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Senaryosunu dizinin yaratıcısı Özgür Önurme ve Ahmet Vatan’ın kaleme aldığı dizinin yapımcılığını ise Idea Film adına Başak Abacıgil Sözeri üstleniyor.

SIRADAN BİR HAYAT KARANLIK BİR DÜNYAYA SÜRÜKLENİYOR

Dizi, dürüst ve sıradan bir şoför olan Asaf’ın, talihsiz bir kaza sonucu kendini karanlık sırlarla dolu bir dünyanın içinde bulmasını konu alıyor. Çaresiz bir baba olarak, hem kendi hayatını kurtarmak hem de sevdiklerini korumak için zorlu bir mücadeleye girişen Asaf, hayatını yeniden gözden geçirmek zorunda kalır.

28 KASIM’DA TÜM DÜNYAYLA AYNI ANDA NETFLIX’TE

İnsan doğasının karanlık yanlarını ve sıradan bir hayatın dramatik değişimini ele alan “Asaf”, 28 Kasım’da Netflix’te tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluşacak.



