Netflix'in en iyi uluslararası yapımları: 'Bir Başkadır' da listede
Popüler dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.
Son olarak Indiewire sitesi, Netflix’te izlenmesi gerekenler diziler seçkisi yayınladı. Komediden dramaya Netflix’te izleyebileceğiniz uluslararası yapımlar listesinde Türkiye yapımı ‘Bir Başkadır’ dizisi de var.
İşte Netflix'in en iyi uluslararası yapımları...
Babylon Berlin
Bir dedektiflik öyküsü etrafında şekillenen Babylon Berlin aynı zamanda faşizmin Almanya toplumunu nasıl usul usul ele geçirdiğini ve Hitler’i iktidara taşıyacak toplumsal ve ekonomik koşulların nasıl oluştuğunu anlatıyor.
Dizinin ilk sezonu, Weimar döneminde bir fotoğraf üzerinden patlayan büyük bir skandalın iç yüzünü aydınlatmaya çalışan komiser Gereon ile yardımcısı Charlotte’nin başından geçenlere odaklanıyordu. Dizi, Avrupa’da çekilen en yüksek bütçeli TV yapımı.
Bir Başkadır
Dizide hayatları, hayalleri, korkuları farklı insanların birbirleriyle olan ilişkisi anlatılıyor. Birbirlerine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.
Listeye giren tek Türk dizisi ‘Bir Başkadır’, Netflix’in uluslararası kısmına ‘Ethos’ ismiyle çevrildi.
Hellbound
Şiddet sahneleriyle öne çıkan dizide ölüm tarihi ve saati bildirilen günahkarların peşine bir grup ‘iblis‘in düşmesi anlatılıyor. Dev yaratıklar kurbanlarını yakalayıp ‘cehennem’e gönderiyor.
Fantastik korku türündeki dizi, stream platformlarından verileri derleyen Flixpatrol sitesine göre yayınlandıktan 24 saat sonra, 20 Kasım’da 80’den fazla ülkede Netflix’in en çok izlenen dizisi oldu.
Love & Anarchy
Dizide kariyer odaklı bir danışman ve iki çocuk annesi Sofie’nin hikayesi anlatılıyor.
Sofie, çalışma sırasında genç bir bilişim teknisyeni olan Max (Björn Mosten) ile tanışır ve beklenmedik bir şekilde aralarında ‘flörtleşme oyunu’ başlar. Önce masum şekilde başlayan bu ilişki, oyunların gittikçe daha da cüretkar ve riskli bir hale gelmesiyle birlikte istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarır.
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