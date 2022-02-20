Netflix'in en iyi uluslararası yapımları: 'Bir Başkadır' da listede

Popüler dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.

Son olarak Indiewire sitesi, Netflix’te izlenmesi gerekenler diziler seçkisi yayınladı. Komediden dramaya Netflix’te izleyebileceğiniz uluslararası yapımlar listesinde Türkiye yapımı ‘Bir Başkadır’ dizisi de var.

İşte Netflix'in en iyi uluslararası yapımları...