Netflix’te yeni dönem: Reklamlı üyelik uygulaması resmen başladı
Dünyanın en büyük video akış platformlarından Netflix, yeniden yapılanma planları ile reklam destekli paketini tanıtmıştı. Söz konusu paket, 12 ülkede resmen kullanıma sunuldu.
Bu yıl yüksek miktarda abone kaybı yaşayan dijital yayın platformu Netflix, geçen aylarda yeniden yapılanma planları ile gündeme gelmişti.
Bu planın bir parçası olan reklamlı Netflix paketi, 12 farklı ülkede kullanıma sunuldu. ABD’de aylık 6,99 dolar fiyat etiketi ile kullanıma sunulan paket, maksimum 720p çözünürlük destekliyor.
Donanım Haber'in aktardığına göre; reklamların sıklığı farklılık gösterebilse de ortalama olarak saat başı 4-5 dakika reklam gösterileceği ve her reklamın ise 15-30 saniye civarında olacağı belirtiliyor.
İçerik konusunda ise reklam paketi bazı problemleri beraberinde getiriyor. Netflix’in lisans anlaşmaları gereği bazı film ve diziler bu pakette izlenemiyor ancak firma, konu üzerinde çalıştığını belirtti. Ayrıca bu pakete abone olan kullanıcılar, içerikli mobil cihazlarına indiremeyecek.
APPLE TV CİHAZLARINDA ÇALIŞMIYOR
Platformun yeni paketinin kullanıma sunulması ile Apple TV kullanıcıları, bu paketin cihazlarında kullanılmadığını belirtti. iPhone, iPad ve Mac gibi Apple cihazlarında sorunsuz çalışan reklamlı paket, henüz Apple TV cihazlarında çalışmıyor ancak Netflix, yeni bir güncelleme ile bu problemi çözeceklerini belirtti.
TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?
Resmi olarak Basic with Ads ismine sahip paket; Avusturalya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD’de kullanıma sunuldu.
Paketin önümüzdeki aylarda daha çok ülkede kullanıma sunulması bekleniyor ancak ülkemize gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.
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