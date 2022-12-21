Microsoft, Netflix'i satın almak istiyor

21 Aralık 2022 Çarşamba, 13:27

Reuters, Microsoft'un Netflix'i 190 milyar dolara satın almayı planladığını ve bunun şirketin Activision Blizzard'dan sonraki en büyük satın alması olacağını bildirdi.

Satın alma 2023'ün ilk yarısında gerçekleşebilir gibi duruyor.

DonanımHaber'in aktardığı bilgilere göre CEO Satya Nadella'nın "büyük düşündüğü" ve bu nedenle 2023'ün ilk yarısında yayın platformunu satın almak istediği söyleniyor. Microsoft'un şimdi Activision Blizzard'ı satın almanın diğer piyasa oyuncularına zarar vermeyeceği konusunda düzenleyicileri ikna etmesi gerekiyor.

NETFLIX DAHA ÖNCE REKLAM ORTAĞI OLARAK MICROSOFT'U SEÇMİŞTİ

Reuters ayrıca Netflix satın almasının, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Avrupa Birliği gibi düzenleyici kurumlardan geçmesinin daha kolay olacağını öne sürdü. İki şirket halihazırda birbiriyle bağlantılı olarak görülüyor.

Netflix, reklam destekli yeni abonelik hizmeti için reklam ortağı olarak Microsoft'u seçti. Microsoft başkanı Brad Smith de Netflix'in yönetim kurulunda yer alıyor. Anlaşmanın temelinde ise Microsoft'un cihazlarında bir video oyun akış hizmeti sunma arzusu olduğu belirtiliyor.