Netflix'ten bir ilk: Senaryosunu sadece robotlar yazdı
Dijital yayın platformu Netflix, senaryosunu sadece robotların yazdığı bir korku filmi yayımladı. Netflix'e göre söz konusu film türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.
Daha önce de yapay zeka temelli projeler deneyen popüler yayın platformu Netflix'ten, bu kez senaryosunu sadece robotların kaleme aldığı bir korku filmi geldi.
Pop Culture'ın haberine göre; Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive (Mr. Puzzles Daha Az Canlı Olmanı İstiyor) adındaki kısa animasyon Testere (Saw) serisinden ve serinin ikonik karakteri Jigsaw'dan etkilenmiş.
Kısa filmin YouTube'daki açıklamasındaysa senaryoya dair şu ifadeler yer alıyor:
"Bir robotun 400 bin saatin üstünde korku filmi izlemesi ve ardından kendi korku filmini yazması için Keaton Patti'yle çalıştık. İşte ortaya çıkan şey."
Keaton Patti daha önce yapay zekaya bir Friends bölümü yazdırdığını da açıklamıştı.
Filmde şeytani bir maskesi olan Mr. Puzzles, Jennifer adında bir kadını terk edilmiş bir depoya hapsediyor ve onu bir dizi farklı tuzakla boğuşmak zorunda bırakıyor.
Animasyonun girişinde Mr. Puzzles, Jennifer'a, "Oyun oynamak ister misin" diye soruyor. Jennifer ise, "Hayır. İsmimi nereden biliyorsun?" diye cevap veriyor.
Küçük bir yardımla Jennifer çok geçmeden Mr. Puzzles'ı nasıl alt edeceğini anlamaya başlıyor.
Netflix daha önce de yapay zeka temelli projeler denemişti. "Netflix is a Joke" isimli YouTube kanalı robotların yazdığı başka senaryolar da içeriyor.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
- Cem Yılmaz'dan Kavala ve Demirtaş çıkışı
- Erdoğdu'dan, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Havalimanında büyük tehlike atlatıldı
- Adaylık iddiası: Erdoğan yerine sürpriz isim!
- Sızıntıda 'Süleyman Soylu' iddiası
- e-Devlet hesabınızı kontrol edin
- Yandaş yazar davayı hazmedemedi
- Enflasyon rakamları açıklandı
- Putin'den dikkat çeken sözler: 'Gözlemlediklerimizi...'