Netflix, kapatılan askeri üsse talip
Dijital yayın platformu Netflix, New Jersey'de bulunan ve 2011 yılında kapatılan Fort Monmouth askeri üssünü, orijinal yapımları için büyük bir film çekim sahasına dönüştürmek amacıyla satın almak istiyor.
Netflix, eski bir askeri üssü büyük bir film çekim platosuna merkezine dönüştürmek istiyor
Sözcü'nün Slash Gear'dan aktardığına göre, New Jersey'deki Fort Monmouth askeri üs, gelecekte Netflix orijinal yapımları için büyük film çekim sahasına dönüşebilir. Fort Monmouth askeri üssü, 2011 yılında ABD hükümeti tarafından resmen kapatılmıştı.
Netflix yetkileri, geçtiğimiz hafta, Fort Monmouth'taki 289 dönümlük alan için teklif verme niyetini açıkladı. Birkaç gayrimenkul yatırımcısı, eski askeri üssün 54 milyon dolar değerindeki çok daha küçük bir bölümü için 100 milyon dolardan fazla teklif etti. Ancak bu anlaşmalar gerçekleşmedi. Böyle olsa da ortadaki rakam Netflix'in arazi için ne kadar ödeyebileceğine dair bir gösterge olabilir.
VALİ VERGİ KOLAYLIĞI SAĞLADI
New Jersey Valisi Phil Murphy, Netflix gibi büyük şirketlere vergi kolaylığı sağlayarak, film yapım merkezleri kurmalarını sağladı.
DEV TESİS HEDEFİ
Netflix'in, film çekimleri ve post prodüksiyon çalışmaları için son teknoloji ürünleriyle donatılmış bir modern tesis kurmaya çalıştığı biliniyor. Şirket daha önce New Mexico'daki en büyük film üretim tesisi ABQ Studios'u satın almıştı. Şirket New Jersey'deki araziyi satın alıp yatırım yaptığı takdirde, burada kurulacak prodüksiyon stüdyosu Netflix'in ikinci en büyük yeri haline gelecek.
New Jersey Valisi Murphy, yaptığı bir açıklamada, Netflix'in Fort Monmouth için teklif verme planının kendisini heyecanlandırdığını söylemişti. Diğer unsurların yanı sıra, yeni merkezin kurulması New Jersey için çok sayıda iş fırsatı anlamına geliyor. Şirketin 2018'de ABQ Studios merkezinin New Mexico'da yılda bin kişiye yakın istihdam imkanı yarattığı söyleniyor.
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