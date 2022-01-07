Netflix'ten, Ece Üner'in gündem olan 'tespitine' gönderme
Psikolojiye ilişkin yaptığı tespit ile sosyal medyada gündem olan Ece Üner‘e bir yanıt da Netflix Türkiye'den geldi. Twitter'dan bir paylaşım yapan platform, ünlü sunucunun sözlerine esprili bir şekilde göndermede bulundu. Paylaşım, binlerce etkileşim aldı.
Uzun yıllar haber spikerliği yapan Ece Üner, geçen aylarda kanal ile yollarını ayırarak gündüz kuşağında program sunmaya başlamıştı. Aile içinde yaşanan sorunları ve kayıp olaylarını ele alan Üner’in programı, daha sonra yayından kaldırılmıştı.
Son olarak ünlü spikerin katıldığı bir yayında anlattıkları sosyal medyada gündem oldu.
Aslı Şafak’ın 'İşin Aslı' programına konuk olan Ece Üner, "Psikolojide bir kural varmış: 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değildir. O, onunla ilgili problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Vay bana nasıl söylenir, vay beni sevmiyor mu, beni aşağılıyor mu, beni aldatıyor mu… Sen değilsin kardeş mesele. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman" dedi.
"ÜST ÜSTE 3 KERE BİR DİZİYİ ÖNERMENE RAĞMEN…"
Twitter’da günlerce konuşulan sözlere bir gönderme de Netflix Türkiye’den geldi.
Kısa sürede yüzlerce beğeni alan paylaşımda, "Psikolojide bir kural varmış, üst üste 3 kere bir diziyi önermene rağmen karşındaki kişi izlemiyorsa bu seninle ilgili değil onunla ilgili bir durummuş" denildi.
İşte Netflix Türkiye'nin o paylaşımı...
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